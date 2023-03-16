Украинцы могут получить еще одну материальную помощь: как это сделать

"Многие фонды помогают армии, мы с командой решили заботиться о тех, кого наши воины ценили больше всего. Тысячи женщин потеряли свою опору на войне и, к сожалению, продолжают терять. Считаю своим долгом помочь нашим женщинам, потому что имеем возможность", - говорит основательница организации Ульяна Вернер.

"Ми поруч" оказывает помощь в виде информационной поддержки, юридических консультаций, психологической помощи и материальных выплат.

Самая распространенная проблема с которой сталкивается семья погибшего воина - это получение денежной компенсации от государства. На практике нередко встречаются случаи, когда семья должна буквально бороться за свое право на выплату.

Претендовать на помощь могут:

родители погибшего;

один из супругов;

дети, не достигшие совершеннолетия;

содержанцы умершего.

Таким образом, семьи погибших военнослужащих имеют право получить:

разовую денежную помощь (15 млн грн);

помощь на погребение;

недополученную заработную плату военного;

пенсию в связи с утратой кормильца.

Оформление помощи возможно только при наличии свидетельства смерти. Впрочем, бывают случаи, когда по разным причинам тела погибших невозможно эвакуировать с поля боя или когда местонахождение тела неизвестно. В таких обстоятельствах семья не сможет получить свидетельство о смерти в органах Государственной регистрации актов гражданского состояния, ведь отсутствует соответствующий медицинский документ.

На сайте благотворительной организации, вы можете ознакомиться с серией полезных статей, написанных Евгением Промским юристом и адвокатом объединения "Юридическая компания АРЕС".

Многие женщины сталкиваются с проблемой получения выплат за погибшего воина, поэтому все дополнительные юридические консультации по отдельным вопросам предоставляются бесплатно. Цель БО - упростить жизнь семьи, которая и так проходит через очень сложный период жизни.

Женщины могут получить бесплатную психологическую помощь

В ближайшее время планируется запуск психологической помощи, которая также будет абсолютно бесплатной. Пройти через потерю любимого человека - это испытание, в котором квалифицированные психологи станут поддержкой и дополнительной опорой для женщины на этом трудном пути. Все эмоции и чувства, испытываемые человеком во время процесса принятия, создают колоссальное напряжение на психику, что может привести к развитию депрессии и повышению тревоги.

Вскоре на сайте "Ми поруч" появится серия статей от платформы "Твой психолог", где вы сможете узнать с какими психологическими трудностями сталкиваются женщины после потери любимого и как пройти через них.

Как получить материальную помощь

Материальная помощь предоставляется в виде средств для покрытия основных потребностей семьи. Все средства, выделенные организацией, идут от продаж курсов Ульяны Вернер.

Детальнее с работой благотворительной организации вы можете ознакомиться на сайте "Ми поруч".

Возможно, вам или вашим знакомым необходима помощь, оставьте заявку на сайте, специалисты БО обязательно свяжутся с вами.

Если вы хотите присоединиться к команде, есть юридическое, психологическое образование или желание стать волонтером, заполните форму на сайте.

БО ищет людей, которые смогут быть поддержкой женщин, потерявших своих защитников ради нашего будущего.