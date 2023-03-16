Украинцы могут получить еще одну материальную помощь: как это сделать

В Украине начала работу благотворительная организация, цель которой - помочь украинским женщинам, потерявшим своих мужчин во время войны. Миссия БО "Ми поруч" - сделать все возможное для обеспечения как можно скорейшего возвращения таких женщин к обычной жизни.
Узнайте ниже в материале Styler о направлениях деятельности организации, и как получить помощь.
"Многие фонды помогают армии, мы с командой решили заботиться о тех, кого наши воины ценили больше всего. Тысячи женщин потеряли свою опору на войне и, к сожалению, продолжают терять. Считаю своим долгом помочь нашим женщинам, потому что имеем возможность", - говорит основательница организации Ульяна Вернер.
"Ми поруч" оказывает помощь в виде информационной поддержки, юридических консультаций, психологической помощи и материальных выплат.
Самая распространенная проблема с которой сталкивается семья погибшего воина - это получение денежной компенсации от государства. На практике нередко встречаются случаи, когда семья должна буквально бороться за свое право на выплату.
Оформление помощи возможно только при наличии свидетельства смерти. Впрочем, бывают случаи, когда по разным причинам тела погибших невозможно эвакуировать с поля боя или когда местонахождение тела неизвестно. В таких обстоятельствах семья не сможет получить свидетельство о смерти в органах Государственной регистрации актов гражданского состояния, ведь отсутствует соответствующий медицинский документ.
На сайте благотворительной организации, вы можете ознакомиться с серией полезных статей, написанных Евгением Промским юристом и адвокатом объединения "Юридическая компания АРЕС".
Многие женщины сталкиваются с проблемой получения выплат за погибшего воина, поэтому все дополнительные юридические консультации по отдельным вопросам предоставляются бесплатно. Цель БО - упростить жизнь семьи, которая и так проходит через очень сложный период жизни.
В ближайшее время планируется запуск психологической помощи, которая также будет абсолютно бесплатной. Пройти через потерю любимого человека - это испытание, в котором квалифицированные психологи станут поддержкой и дополнительной опорой для женщины на этом трудном пути. Все эмоции и чувства, испытываемые человеком во время процесса принятия, создают колоссальное напряжение на психику, что может привести к развитию депрессии и повышению тревоги.
Вскоре на сайте "Ми поруч" появится серия статей от платформы "Твой психолог", где вы сможете узнать с какими психологическими трудностями сталкиваются женщины после потери любимого и как пройти через них.
Материальная помощь предоставляется в виде средств для покрытия основных потребностей семьи. Все средства, выделенные организацией, идут от продаж курсов Ульяны Вернер.
Детальнее с работой благотворительной организации вы можете ознакомиться на сайте "Ми поруч".
Возможно, вам или вашим знакомым необходима помощь, оставьте заявку на сайте, специалисты БО обязательно свяжутся с вами.
Если вы хотите присоединиться к команде, есть юридическое, психологическое образование или желание стать волонтером, заполните форму на сайте.
БО ищет людей, которые смогут быть поддержкой женщин, потерявших своих защитников ради нашего будущего.
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