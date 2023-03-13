Украинцы могут получить сертификаты на продукты: как подать заявку

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, а также те, кто оказался в сложных жизненных, обстоятельствах могут получить сертификат на продукты.

О том, как подать заявку на получение сертификата, пишет Судебно-юридическая газета.

Как подать заявку на сертификат продуктов

Граждане, временно покинувшие свои дома из-за войны и те украинцы, которые имеют сейчас финансовые трудности и нуждающиеся в помощи, могут оформить заявку и единовременно получить продуктовый сертификат.

Для этого необходимо произвести следующие действия:

воспользоваться платформой "єДопомога", и выбрать категорию "Получить помощь";

для регистрации указать свое имя, город проживания и номер телефона;

кратко рассказать о себе, статусе и условиях проживания, например: "многодетная мама";

выбрать из перечня сеть супермаркетов, в которой вам удобно получить продукты;

отправить заявку.

Как пройти регистрацию (скриншот)

Когда человек может получить продукты

Благотворитель сам выбирает заявку отдельного человека. При подтверждении запроса нуждающийся человек получит сообщение на телефон и код, поступающий в электронный кабинет на платформе.

При покупке товара нужно будет предоставить кассиру цифры кода из сообщения или штрих-код с предоплаты, чтобы воспользоваться помощью.

Сертификат действует в течение 30 дней с момента предоставления. Благотворитель может прислать помощь не только на продукты, но и на топливо, средства гигиены или лекарства.

Впрочем, нуждающимся нужно заранее указать в заявке тип помощи, которую они хотели бы получить. Переданный в сообщении код является подтверждением оплаты за товары.