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Украинцы могут получить надбавку 20% надбавки к пенсии: кто именно и как

Кто получит надбавку к пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жители некоторых регионов и переселенцы могут получить специальную надбавку к своей пенсии. Эта возможность доступна жителям горных населенных пунктов, а также тем, кто сталкивается с недостаточно развитыми отраслями в течение определенных месяцев проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Закон Украины о статусе горных населенных пунктов.

Что нужно знать

Для получения этой доплаты необходимо, чтобы в этих населенных пунктах существовали проблемы с социально-бытовым обслуживанием, транспортной доступностью и сферой применения труда.

Размер надбавки определяется индивидуально и сейчас составляет 20% от основной суммы пенсии.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%", - сказано в статье 6.

Как получить надбавку

Для получения такой надбавки нужно получить специальное удостоверение. Этот документ свидетельствует о проживании на территории горного населенного пункта.

Оформить удостоверение можно через местные органы или ЦНАП. Получение документа производится в течение 30 календарных дней после подачи заявления.

Переселенцы также могут оформить указанное удостоверение. Они должны действовать по стандартной процедуре и обязательно предоставить документы, засвечивающие статус ВПЛ.

 

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