Украинцы могут получить денежную помощь еще от одного фонда: как подать заявку

Кто может получить помощь

Предварительную регистрацию на получение денежной помощи для украинцев открывает международная гуманитарная организация, борющаяся с голодом и его причинами - Action Against Hunger (ACF).

Получить деньги могут граждане со статусом ВПЛ, прибывшие в Черновцы из зон активных боевых действий за последние 30 дней.

Как получить помощь

Чтобы подать предварительную заявку на регистрацию в программе экстренной денежной помощи, необходимо заполнить и отправить онлайн заявление по ссылке.

В форме регистрации необходимо указать следующую информацию:

фамилия и имя

дата рождения

контактный номер телефона

город временной регистрации

дата переезда, указанная в справке беженца

откуда вы приехали

Заполнение заявки еще не является регистрацией в программе.

В частности, при успешном одобрении заявки работники организации свяжутся с вами и пригласят зарегистрироваться.

Как оформить справку беженца

Подать заявку для получения статуса ВПЛ можно несколькими способами:

Непосредственно в ЦНАПе той громады, где находится внутренне перемещенное лицо

Через Управление труда и социальной защиты населения

Для подачи заявления в учреждениях нужно иметь при себе личные документы. Также документы, удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.