Украинцы могут получить денежную помощь еще от одного фонда: как подать заявку

В Украине граждане, пострадавшие из-за войны, могут зарегистрироваться на получение новой денежной помощи. Получить ее можно от международной организации.
Что необходимо сделать, чтобы получить помощь - читайте ниже.
Предварительную регистрацию на получение денежной помощи для украинцев открывает международная гуманитарная организация, борющаяся с голодом и его причинами - Action Against Hunger (ACF).
Получить деньги могут граждане со статусом ВПЛ, прибывшие в Черновцы из зон активных боевых действий за последние 30 дней.
Чтобы подать предварительную заявку на регистрацию в программе экстренной денежной помощи, необходимо заполнить и отправить онлайн заявление по ссылке.
В форме регистрации необходимо указать следующую информацию:
Заполнение заявки еще не является регистрацией в программе.
В частности, при успешном одобрении заявки работники организации свяжутся с вами и пригласят зарегистрироваться.
Подать заявку для получения статуса ВПЛ можно несколькими способами:
Для подачи заявления в учреждениях нужно иметь при себе личные документы. Также документы, удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.
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