Украинцы могут получить бесплатную амбулаторную помощь: как это сделать
Медицинская помощь, в которой нуждается пациент, может быть разной: первичная, экстренная и амбулаторная. Каждая из них содержит ряд услуг, которые для украинцев бесплатные. Амбулаторная помощь не составляет исключения.
Об этом написали в Telegram-канале НСЗУ.
Что такое амбулаторная помощь
Это специализированная медицинская помощь, которую пациент получает без госпитализации в больницу. В этот список могут входить различные необходимые обследования, анализы, консультации и т.д.
За что не нужно платить
В бесплатный пакет амбулаторной помощи входят:
- консультации врачей-специалистов. Назначение или коррекция медикаментозного лечения, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями
- анализы - от общеклинических и биохимических до гормональных.
- проведение необходимых инструментальных исследований (рентгена, КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопических обследований и др.)
- дневной стационар
- предоставление медпомощи пациентам при обращении к травматологическим пунктам
- ведение беременности
- обязательные профилактические осмотры учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет
- оформление справок, листков нетрудоспособности и направлений для прохождения медико-социальной экспертизы
Какие услуги входят в эти пакеты, можно узнать по ссылке.
Как получить бесплатную амбулаторную помощь
Пациент сам выбирает, в каком заведении будет получать помощь. Найти нужное заведение помогут специалисты контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. Поэтому следует позвонить в конкретное медучреждение, чтобы уточнить, есть ли там соответствующий специалист.
Заведения, которые могут оказывать амбулаторную помощь, обязаны иметь по меньшей мере восемь специалистов разного профиля, в том числе гинеколога, гематолога, дерматовенеролога, нейрохирурга, психиатра, сексопатолога, сурдолога, нарколога, физиотерапевта, фтизиатра для взрослых и детей.
Раньше мы рассказывали, что делать, если вам отказали в бесплатной медицинской услуге.
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