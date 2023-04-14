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Украинцы могут бесплатно лечиться в частных медучреждениях: как это сделать

Как получить бесплатное лечение в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине есть как государственные, так и частные медицинские учреждения. Чаще выбирают именно частные больницы, потому что там можно избежать очередей и бюрократии. Однако следует отметить, что частное лечение обходится гораздо дороже.

Как можно получить услуги в частном медицинском заведении бесплатно, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Инструкция по получению услуги

В Украине пациенты могут услуги бесплатно получить в любом заведении независимо от формы собственности и места его нахождения. То есть частные больницы также входят в этот список.

Однако главным условием является наличие договора с НСЗУ по определенному направлению. Именно это позволяет пациенту получить такую медицинскую услугу безвозмездно.

Многие пациенты убеждены, что существует лимит на количество бесплатных услуг для пациентов в частных учреждениях или у врача-ФЛП, однако это не так.

Если вы заключили декларацию с врачом-ФЛП, вы можете обращаться к нему столько, сколько вам нужно. Причем платить за это не придется, если у врача есть договор с НСЗУ.

"Пациенты имеют право обращаться к своему семейному врачу столько, сколько нужно по состоянию здоровья. Нет никаких лимитов на количество обследований или анализов", - объясняют в НСЗУ.

Хотя следует отметить, что пациенты не могут требовать от врача направления на обследование по собственному усмотрению.

Врач самостоятельно назначит определенное обследование, если увидит в этом необходимость в соответствии с состоянием здоровья пациента или пациентки.

Раньше мы рассказывали, какие лекарства в Украине теперь можно приобрести только по рецепту.

Читайте также, к чему может привести введение рецептов на определенные группы лекарств.

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