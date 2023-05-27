Украинцы покупают вредные продукты: названо самое опасное место для закупки

Сегодня пойти на продуктовый шопинг в Украине можно либо в сети супермаркетов, либо на стихийные рынки. Сложно сказать, какие локации популярнее, однако очевидно, что на базарах страдают санитарные нормы и безопасность потребителей.

Почему не стоит закупаться на стихийных рынках, рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко в комментарии изданию "Обозреватель".

Эксперт говорит, что главная опасность стихийных рынков заключается в том, что у продавцов нельзя проверить информацию о производителе и самом товаре. Это в свою очередь может привести к покупке вредного или даже просроченного продукта.

"Советую покупать продукцию в сетях. То есть там, где вы можете предъявить претензию, попросить документы производителя, где сможете вернуть назад продукцию и где ваше здоровье будет в безопасности", - говорит специалист.

Она добавляет, что чаще всего люди идут на базары из-за того, что там якобы домашняя продукция и более низкие цены. Однако в то же время покупатель не может знать, сколько времени хозяйка собирала домашние яйца, например, и проверить это тоже невозможно.

Для закупок продуктами лучше выбирать супермаркеты (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще одно преимущество продуктового шопинга в торговых сетях состоит в том, что вы можете вернуть деньги, если товар оказался испорченным. А вот на рынке вам это вряд ли удастся, потому что у вас даже чека на руках не будет.

Самой главной опасностью совершения покупок на стихийных рынках является антисанитария. В этом случае может быть прямая угроза вашему здоровью и иногда даже жизни.

"Антисанитария на наших рынках поражает, потому что нет перчаток, нет условий, стеллажей, все на воздухе, машины ездят", - подчеркнула эксперт.