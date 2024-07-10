Украинскую TikTok-звезду захейтили из-за необычного имени для дочери: она ответила

Украинская блогерша и участница 11-го сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух, которая недавно впервые стала мамой, поделилась впечатлениями от материнства и ответила на хейт по поводу выбора имени для дочери.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для ЖВЛ.
По словам блогера, первые несколько недель после рождения дочери, она была растеряна и не знала, что ей делать.
"Если честно вам скажу, то сначала, где-то полмесяца, может, чуть больше, я была шокирована, потому что я не знала, что мне делать. Я боялась к этому ребенку прикасаться, как мне его переодевать. Со временем я уже начала понимать. Мы также говорили с педиатором, она мне помогала. Сейчас я просто кайфую от материнства", - поделилась Евтух.
Даша опасалась, что с появлением малышей ей будет сложно продолжать работу над блогом.
Даша Евтух с дочерью (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Однако она научилась все это совмещать. Теперь знаменитость снимает ролики вместе с дочкой, что не только помогает в работе, но и сохраняет в памяти моменты роста маленькой девочки.
"Начала снимать видео с моей дочкой. Это будет в будущем что вспомнить приятное", - сказала инфлюенсерка.
Кроме того, блогер впервые ответила на критику по поводу необычного имени своей дочери.
Евтух и ее муж назвали дочь Фемидой, что является довольно редким и непонятным именем для украинцев.
Даша Евтух с дочерью (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Однако Даша не обращает внимания на хейт. Для нее важно лишь то, что имя дочери нравится им с мужем и имеет для них особое значение.
"Конечно, для людей оно (имя, - Прим. ред.) необычное. Но это такое, главное, чтобы оно нам нравилось. Мы не долго думали над именем, которое выбрать. У моего мужа кровь немного греческая, поэтому мы начали смотреть греческие имена", - рассказала участница "МастерШеф".
"Нам очень важно было, чтобы это имя с нами переплеталось. Вот Фемида самое то, потому что Фемида - это греческое имя, богиня справедливости, правосудия. Я сама по себе справедливая, за честность. Вот оно так и соединилось", - добавила она.
Напомним, избранник девушки - полтавский бизнесмен и депутат райсовета Александр Глазов.
Влюбленные сыграли громкую свадьбу в прошлом году в Полтаве в канун Дня Независимости - 23 августа.
Недавно Женя Кот рассекретил, сколько килограммов "набрала" его жена на последних сроках беременности.
Также мы писали о 5 украинских блогершах, которые смело показали тело после родов.