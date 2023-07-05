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Украинского дизайнеру Лилию Литковскую ограбили в Германии

Фото: Лилия Литковская сообщила, что у нее украли часть коллекции (instagram.com/li_litkovskaya)
Автор: Styler

Украинский дизайнер Лилия Литковская очутилась в очень неприятной ситуации. У нее в Германии украли часть новой коллекции одежды, которую она планировала показать в рамках Недели моды в Берлине.

Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Детали кражи одежды в Берлине

По словам дизайнера, она не могла справиться с шоком и слезами. Но в конце концов овладела собой. Ведь ее беда не самое страшное по сравнению с происходящим вокруг.

Литковская встретила удивительную женщину, которая помогла ей осознать многое и показ состоится.

"Из нескольких слов я поняла, что моя история - маленький одуванчик в океане больших одуванчиков. Показ в Берлине состоится -приглашаю всех друзей бренда", - сказала она.

Литковская сообщила о краже части коллекции в Германии

Напомним, что Лилия Литковская семь раз была победительницей премии Best Fashion Awards в разных номинациях, а также признана лучшим дизайнером года премии Cosmopolitan Award.

Напомним, что экс-секретарь СНБО Данилюк женился на дизайнере Литковской.

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дизайнерЛілія Літковська