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Украинского тренера обвинили в растлении девочек: что известно

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Житомирская область, Понедельник 24 апреля 2023 19:29
Украинского тренера обвинили в растлении девочек: что известно Тренера секции обвинили в растлении детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Житомирской области сообщили о подозрении в развращении малолетних детей тренеру внешкольного кружка. Известно, что его преступные действия были направлены против семилетних девочек.

Детали рассказала спикер Житомирской областной прокуратуры Татьяна Гоша в комментарии для "Суспільне".

Сообщается, что в Житомирской области областная прокуратура сообщила о подозрении тренеру кружка, в который ходили дети.

"В преступлении против половой свободы и половой неприкосновенности личности подозревают тренера одного из внешкольных кружков", - сообщила спикер

Она отметила, что сообщение о подозрении осуществили при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Известно также, что подозреваемый неоднократно совершал преступные действия против семилетних девочек.

"По данным следствия, подозреваемый неоднократно совершал развратные действия против семилетних девочек, которые занимались в секции под его руководством, развращал их", - добавила Татьяна Гоша.

Она рассказала, что сейчас тренер отстранен от проведения занятий и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На основании собранных расследованием доказательств, тренеру сообщили о подозрении по части второй статьи 156 Криминального кодекса Украины - "Растление несовершеннолетних".

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кстати, ранее мы писали о том, что семья из Черновицкой области полностью отказалась от паспортов себе и своим детям.

А еще рассказывали о том, что под Киевом женщина со своим сожителем пытали малолетних детей и угрожали их убить.

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