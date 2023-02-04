Украинский защитник воюет на тяжелом направлении и описывает это в публичном дневнике (фото)

Фронтовые книги

После начала службы Антон не сразу писал о боях и вражеских обстрелах. Его так называемый "публичный дневник" начался с книг, читаемых на фронте.

"Здесь плохо с электричеством и еще хуже со связью и интернетом. Сигналы сети быстро пеленгируются врагом и через несколько минут в твою сторону может прилететь снаряд. Поэтому в свободное время я читаю", - написал Антон.

Среди его литературного выбора можно найти детективы, книги о состоянии окружающей среды и автобиографии известных людей. На фотографиях Антон кладет книги рядом с оружием или осколками, что вызывает контраст.

Фронтовые книги Антона Филатова (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Истории с войны

В сентябре 2022 года Антон оказался в Донецкой области. Первой историей оттуда, кроме книг, стала о местном коте Загиблике, которого военные приручили.

"Вид у него был такой, будто по нему танки ездили, а в глазах мелькала движущаяся строка "дай пожрать". Через неделю мы его откормили. У него вырос новый мех, а выражение морды изменилось с несчастного на наглое", - пишет Антон.

Позже подразделению нужно было срочно уезжать. Чтобы не тратить время, они просто бросили коту еды на первый месяц, а потом нужно будет привезти еще.

В итоге военный призвал Европу поторопиться с поставкой оружия, потому что "орки наших зверьков точно не откормят".

Разбит двор с собачьей будкой (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Однажды с подразделением Антона случилась забавная история с участием местного фермера. Военным доложили, что рядом передвигается габаритная техника. Она подъехала к ребятам, и оттуда вышел мужчина. Он хотел что-то сказать.

Дело в том, что это был местный фермер, пахавший поле вплотную к окопу украинских защитников. Все это время он в тракторе с включенными фарами являлся идеальной целью в радиусе многих километров для врага.

"Нужно жить дальше. Весной посею подсолнухи", - сказал он с верой в завтрашний день.

Вспаханное поле у окопов военных (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Антон также делится историями боев, от которых стынет кровь в жилах. Одной из таких историй является ночь, когда россияне приблизились к позициям наших защитников.

"Их миномет работал четко по нашим окопам. На правое ухо я после этого несколько дней не слышал. С одной стороны надвигалось восемь, с другой - двенадцать. Мы по ним стреляли, и они падали, однако продолжали ползти в нашу сторону. Главное - не подпускать их на 30 метров. С этого расстояния они бросают гранаты", - делится воин.

В конце концов, бой завершился. После него военные просто молча сушили обувь, потому что земля была очень мокрой от дождя и крови.

Детские рисунки в блиндаже украинских защитников (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Он также рассказывает, что многие россияне штурмуют украинские позиции без должной экипировки - только в металлических советских шлемах. Они всегда отказывают в спасении раненых в поле боя.

Однажды, когда враг попросил забрать своих "трехсотых", наши защитники отказали, потому что жизнь своих побратимов никогда не могли спасти.

Антон Филатов (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Уличное изображение Залужного на Проспекте мира в Донецкой области (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Во время очередного выхода на позиции в Бахмуте ВСУ удалось взять в плен одного из россиян. Он был одет в летние штаны зимой, советский шлем, гражданскую куртку, но качественный бронежилет.

Из медикаментов у него всего два бинта и жгут, чего недостаточно в горячих точках для спасения жизни. У пленника не было ни документов, ни еды. Он рассказал, как попал в Украину.

"Он сказал, что живет в небольшой деревне, где мобилизуют абсолютно всех мужчин от 18 до 50 лет. Его 3 недели учили стрелять, а затем отправили на фронт. В 1 день командиры выстроили всех новоприбывших перед собой и сказали идти на штурм", - – рассказывает Антон.

Всех, кто отказывается до боя или в процессе, расстреливают прямо на месте свои же командиры.

Поле с подсолнухами после боя в Бахмуте в августе (фото: facebook.com/anton.filatov.775)

Сейчас Антон служит в Соледаре. Эту позицию он описывает как самую трудную, ведь почти никто не возвращается из нее уцелевшим. В ходе одного из боев Антон получил контузию, повредил левое ухо и глаз.

По словам Антона, на этом направлении воюет большое количество россиян с тяжелым вооружением. Наши защитники платят высокую цену за сдерживание неприятеля.

"В этот же день на ту нашу позицию зашло подкрепление в количестве 20 бойцов. Они удержали эту точку. Но дорогой ценой - 13 раненых и 7 погибших", - вспоминает Антон.

Военный готовит есть в блиндаже в перерывах между дежурствами (фото: facebook.com/anton.filatov.775)