Украинский учитель вошел в десятку лучших учителей мира: что о нем известно

Подробности

В 2021 Артур Пройдаков победил в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine. Попав в ТОП-10 лучших педагогов мира, он хочет донести всему сообществу тот факт, что, несмотря на войну учителя в Украине, по-прежнему качественно и с любовью выполняют свою работу.

По его словам, эта победа его вдохновляет еще на большие вершины и то, что он делает все правильно в жизни.

"И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности даже несмотря на вызовы полномасштабной войны. Этого достижения не было бы без наших защитников и защитниц. Только благодаря им имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только лучшее в своей деятельности", - отметил Артур Пройдаков.

Известно, что лучший учитель планеты будет объявлен на церемонии награждения Global Teacher Prize, которая состоится уже 8 ноября в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Победителю вручат денежный приз в размере 1 млн. долларов.

Что известно об Артуре Пройдакове

Артур Пройдаков родом из города Кадиевка Луганской области. В ноябре 2014 года он уехал из города из-за оккупации. Сначала работал в школе города Ромны Сумской области, а затем - в школе MIDGARD в Киеве.

Когда началась полномасштабная война, Артур Пройдаков организовал курсы украинского языка для переселенцев в Коломне Ивано-Франковской области.

Также он является автором уроков во Всеукраинской школе онлайн.

Кроме того, педагог работает в школе Mriy Diy и является исполнительным директором в образовательном фонде MriyDiy. Он также является экспертом бесплатной образовательной онлайн-платформы iLearn от ДС "Освіторія", которая помогает выпускникам готовиться к ВНО/НМТ и поступать в вузы.

Артур Подайков (фото: instagram.com/arturproidakov)