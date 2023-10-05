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Украинский рыбак поймал рыбу величиной в рост человека и показал фото "трофея"

Фото: Рыбак поймал гигантскую рыбу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области рыбак поймал огромного сома. Размер рыбы - в человечческий рост.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook "Рыбак Ровенщины".

Где рыбаку удалось поймать "трофей"

По словам мужчины, огромного сома ему удалось выловить в речке Горынь Ровенской области.

Сама добыча имеет огромные размеры. Ее вес - 24 килограмма, а длина 150 сантиметров.

Украинец с удовольствием поделился фотографиями своего "трофея" в сети.

Под Ровно рыбак поймал гигантского сома (facebook.com/groups)

Отметим, что самыми популярными водоемами Украины для ловли сома считаются Сиверский Донец, Дунай, и Днепр.

Лучшее время ловли сома - июль-август. Лучше всего ловится он вскоре после нереста, обычно протекающего при температуре 18-22 °С. Лучшее время ловли в течение суток нужно считать с сумерек до рассвета.

Кстати, раньше мы писали о том, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.

А также рассказывали о том, на что нужно обращать внимание при покупке живой рыбы, чтобы не отравиться.

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Владимир Рыбакрибарибалка