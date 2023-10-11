Украинский рыбак поймал гигантскую рыбу и показал "трофейное" фото

Что известно об улове рыбака

На фото можно увидеть мужчину с его уловом в руках. Сом настолько большой, что достигает роста человека.

"13.700. Днестр", - подписал мужчина фото.

В Днестре рыбак поймал огромного сома (Facebook/ Рыбалка Рівненщини)

В комментариях к посту пользователи написали, что "улов-бомба".

Для справки

Отметим, что самыми популярными водоемами Украины для ловли сома считаются Сиверский Донец, Дунай, и Днепр.

Лучшее время ловли сома - июль-август. Лучше всего ловится он вскоре после нереста, обычно протекающего при температуре 18-22 °С. Лучшее время ловли в течение суток нужно считать с сумерек до рассвета.