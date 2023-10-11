Украинский рыбак поймал гигантскую рыбу и показал "трофейное" фото

В Ровенской области мужчине удалось поймать огромную рыбу. Речь идет о соме. Его вес почти 14 килограммов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook "Рыбалка Рівненщини".
На фото можно увидеть мужчину с его уловом в руках. Сом настолько большой, что достигает роста человека.
"13.700. Днестр", - подписал мужчина фото.
В комментариях к посту пользователи написали, что "улов-бомба".
Отметим, что самыми популярными водоемами Украины для ловли сома считаются Сиверский Донец, Дунай, и Днепр.
Лучшее время ловли сома - июль-август. Лучше всего ловится он вскоре после нереста, обычно протекающего при температуре 18-22 °С. Лучшее время ловли в течение суток нужно считать с сумерек до рассвета.
Ранее мы писали, что украинский рыбак поймал рыбу величиной в рост человека и показал фото "трофея".
Кстати, раньше мы писали о том, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.