Украинский параолимпиец рассказал музею "Голоса мирных", как сумел уехать из Мариуполя

Да, 24 февраля Александра разбудила жена. Сказала: "Началось". Было шесть утра. День и ночь провели дома, а на следующее утро поехали к родителям Комарова в частный дом. Тогда казалось, что все скоро кончится.

"Сначала уезжать из города не собирались. Думали, что нападение закончится через несколько дней, что это просто эскалация. Но с каждым днем становилось все жарче, нас отрезали от новостей, от света, выключили газ, закончилась вода. Мы якобы оказались в каменном веке", - рассказывает Александр.

В первую неделю, пока была связь, он помогал с продуктами жителям, которых эвакуировали в центр города. Когда связь исчезла, уже не выходила из дома. 6 марта ночью семья услышала гул самолета и увидела в окна вспышки. Вскоре Мариуполь начали бомбить круглосуточно.

"10 марта бомба упала в 30-40 метрах от нашего дома. Завалило моего друга и его бабушку, она погибла. Потом самолет ударил по соседней улице, там тоже погибли люди", - вспоминает Александр.

Семья спортсмена собралась в комнате в центре дома. В подвал не шли, чтобы не завалило, как соседей. Вокруг дома поставили железные листы, заложили окна подушками. 7 марта попытались уехать, но эвакуацию из города отменили. Попытку повторили через неделю, узнав о "зеленом коридоре".

Александр и его семья смогли влиться в колонну машин и вырваться из Мариуполя. Отец с ними не уехал. На следующий день в ту комнату, где все жили, прилетела ракета. Дом сгорел через 20 минут. К счастью, папы спасли соседи.

Напомним, музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 35 000 историй.

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