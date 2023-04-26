Украинский фильм о Киеве поедет на Каннский фестиваль: что известно

Как сообщила режиссер, с начала полномасштабного вторжения она делала заметки на телефоне - записывала свои наблюдения, переживания и события. А осенью она обсудила свои заметки с другом, польским режиссером Дамьяном Коцуром. Так на свет появился фильм "Как это было".

Над фильмом работали всего 5 человек съемочной группы. Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Землянный.

Фильм показывает события в Киеве зимой 2023 года. Главная героиня Лера прожила почти год в Берлине и решила вернуться домой, впервые после начала российского вторжения.

В Киеве она едет домой и не находит там маму, а потом девушка на улице встречает своего друга Кирилла, с которым проводит целый день - как когда-то до войны.

Кадры их фильма "Как это было"

Как отмечает Солоневич, ее главная героиня Лера сыграла ее собственный опыт, а также опыт многих украинцев, которые выехали из дома и вернулись впервые после начала войны.

76 Каннский фестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года. На конкурс короткометражных фильмов было отобрано еще 11 работ из 12 стран мира. Победителей огласят 27 мая 2023 года.

Кстати, на Каннском фестивале состоится премьера документального фильма "Откуда куда" (In the Rearview) польского режиссера Мачека Хамела - об эвакуации украинских беженцев после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.