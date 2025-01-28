В СНБО сделали заявление о китайской модели ИИ DeepSeek

Китайская модель DeepSeek, как и любой искусственный интеллект, собирает информацию, которую пользователи добровольно предоставляют ему. Вопрос в том, куда эти данные попадут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram .

"DeepSeek - это отличный инструмент для сбора разведданных", - написал он.

Как отметил Коваленко, любой искусственный интеллект "изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически все остальное". Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, тогда как ИИ сохраняет эту информацию.

По его словам, затем можно получать модели поведения целых обществ и дальше продумывать инструменты воздействия.

"Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель", - добавил Коваленко.

Что такое DeepSeek

DeepSeek - китайская компания по искусственному интеллекту, которая разрабатывает большие языковые модели с открытым кодом. Базируется в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

В январе 2025 года компания выпустила свое первое бесплатное приложение чат-бота, которое к 27 января превзошло ChatGPT как самое загружаемое бесплатное приложение в iOS App Store в Соединенных Штатах.

DeepSeek утверждает, что их модель была обучена с использованием чипов Nvidia H800 при затратах менее чем 6 млн долларов - значительно дешевле, чем 100 млн, которые обычно требуются западным конкурентам. Но правдивость этих данных, как и любой информации из коммунистического Китая, вызывает сомнения.

По словам создателей Модель DeepSeek-V3 превосходит другие открытые модели и почти равна закрытым моделям мирового уровня.

Пока что мало что известно о будущем DeepSeek, но их прорыв уже изменил ландшафт ИИ-рынка, подняв вопросы о конкурентоспособности западных технологий и роли Китая в глобальной инновационной гонке. На фоне новостей акции крупных технологических компаний резко упали. Nvidia потеряла 10% стоимости, Oracle - 8%, Palantir - 7%.