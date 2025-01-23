Украинский документальный фильм "Порцелянова війна" - номинант на "Оскар-2025". Что известно

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"Порцелянова війна" будет соревноваться в той же категории, в которой в прошлом году победил фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Фильм "Порцелянова війна" снят в совместном производстве Украины, Америки и Австралии. Сюжет рассказывает о художниках-керамистах: Славе Леонтьеве, который выступил и режиссером, его жене Ане Стасенко, а также Андрее Стефанове.

После начала полномасштабной российской агрессии они остаются в Харькове, и несмотря на большую угрозу, продолжают украшать фарфоровыми фигурками разрушенные оккупантами дома. Главные герои превращают хрупкость фарфора в символ несокрушимости и силы духа.

Фильм "Фарфоровая война" в списке номинантов на "Оскар-2025"

Мировая премьера фильма состоялась в рамках фестиваля "Санденс" в прошлом году, где работа забрала гран-при секции US Documentary. Фильм также получил 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.

Члены жюри фестиваля "Санденс" отозвались об этом кинороекте как о "стремлении к добру одновременно с сопротивлением тоталитарной системе и сохранением человечности".

Как комментировал рецензент The Hollywood Reporter, пересмотр "Порцелянової війни" похож на "слушание декламации величайшего поэта, где каждый кадр удивляет своей визуальной метафорой, иногда ошеломляя, иногда оскорбляя, но при этом вызывая восхищение".

"В "Порцеляновій війні" много красоты и за ней стоит мощный артистизм, но я никогда не смотрел документальный фильм с таким количеством визуальных метафор и с такой малой верой в то, что зритель может их уловить. Это немного ошеломляет и одновременно немного оскорбляет. И то, что он чаще всего склоняется к первому, объясняет его высшую награду фестиваля в конкурсе документальных фильмов США", - говорилось в рецензии.