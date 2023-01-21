Украинский диссидент и соучредитель Хельсинской группы Матусевич живет в хижине без отопления

Известный диссидент и правозащитник, соучредитель Украинской Хельсинкской группы, кавалер ордена "За мужество" I степени 76-летний Николай Матусевич проживает под Киевом на окраине Василькова в ветхой деревянной хижине. В помещении нет ни воды, ни отопления.

Согреваться в холодную пору года Николаю Ивановичу приходится с помощью обычной древесины. При этом, получая 3700 гривен пенсии, общественному деятелю сложно думать о покупке дров.

Николай Матусевич (фото: poglyad.tv)

В публикации отмечается, что перед Новым годом горсовет Василькова признал Матусевича почетным гражданином города "и подарил "кучку мокрых дров"".

Когда об этом узнала общественность, одна женщина, которая просила не разглашать ее имя, подарила диссиденту два грузовика сухих колотых дров за 18 тысяч гривен каждый, говорится в материале.

По словам историка Дарьи Горной, неравнодушные собрали для Матусевича 100 тысяч гривен и он их "очень экономно тратит". Она рассказала, что Николай Иванович может улучшить свои жилищные условия, если продаст земельный участок, на котором расположена хижина. Помогает с этим диссиденту юрист Светлана Ренькас по своей инициативе.

Николай Матусевич (фото: facebook.com/mykola.matusevych)

Николай Матусевич проживает в деревянной хижине на окраине Василькова (фото: Богдан Кутепов / reporters.media)

Справка: Николай Матусевич и Украинская Хельсинкская группа

Николай Матусевич, уроженец села Матюши Киевской области, является одним из десяти соучредителей Украинской Хельсинкской группы, которая была основана 9 ноября 1976 года (руководителем стал Николай Руденко). Другие члены-основатели:

Александр Бердник

Петр Григоренко

Иван Кандыба

Лев Лукьяненко

Оксана Мешко

Мирослав Маринович

Нина Строкатая

Алексей Тихий

УХГ выступала в защиту преследуемых за убеждения, оказывала им моральную и юридическую помощь. Со второй половины 1970-х годов оказалась в РСФСР деятельным спикером стремлений украинского народа к политической и социальной свободе и государственной независимости в рамках существующего советского законодательства и международных договоров.

Матусевич в 70-х годах прошлого века с риском для жизни передавал миру информацию о нарушении прав человека в РСФСР. КГБ применяло к УХГ жестокие репрессии. В частности, Николай Матусевич за свою правозащитную деятельность отсидел в тюрьмах 12 лет. С 1989 года он проживает в Василькове.

Николай Матусевич (фото: facebook.com/mykola.matusevych)

В одном из своих интервью Матусевич так сказал о своей правозащитной деятельности: "Я ничего героического не делал - просто занимался тем, к чему тянулась душа: отстаивал человеческое достоинство".

Мысли и воспоминания о своей борьбе за права человека, советские застенки, и как работала Украинская Хельсинкская группа, знаменитый диссидент озвучил в программе "Лица Независимости". Предлагаем вам посмотреть и послушать историю отважного правозащитника.

Видео: Николай Матусевич рассказал в 2021-м о диссидентском движении в СССР, и как отсидел 12 лет в лагерях за правозащитную деятельность

Также прошлым летом Матусевич обратился к защитникам Украины, отражающим полномасштабную военную агрессию РФ против нашей страны.

Видео: обращение Николая Матусевича к украинским воинам