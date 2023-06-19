Украинским пенсионерам напомнили о законных ежемесячных надбавках: как их получить

Некоторые украинские пенсионеры могут получать законную надбавку в размере ежемесячных 250 грн.
Какое условие доплаты - узнайте в материале Styler
Оказывается, часть украинских пенсионеров имеет право получать надбавку к пенсии в размере более 250 гривен.
Речь идет о законной доплате за донорство тем пенсионерам, которые в течение жизни систематически сдавали кровь и получили звание "Почетного донора".
Он составляет 10% среднего прожиточного минимума по стране. На 2023 год такой минимум составляет 2589 гривен.
Следовательно, ежемесячная надбавка к пенсии за донорство должна составлять 258,90 гривен.
Получить эту надбавку могут только граждане, которым присвоено звание Почетного донора Украины. Для того чтобы претендовать на него, нужно регулярно сдавать кровь и документально подтверждать каждый случай.
В частности, нужно сдать:
Важно: донорство должно быть бесплатным.
Чтобы дополнительные выплаты назначили, необходимо подать в территориальное управление Пенсионного фонда Украины:
Если основной размер пенсии даже с надбавкой за донорство составляет менее двух тысяч гривен, то к пенсии устанавливается доплата, чтобы ее общий размер был не ниже 2760 гривен (с 1 марта 2023 года).
Такая доплата устанавливается лицам младше 70 лет со стажем от 30 лет у женщин и от 35 лет у мужчин.
Если вы в этой категории, то фактически доплата за донорство "теряется" в этой сумме.
То есть эта доплата не устанавливается свыше указанных 2760 гривен, а уже входит в эту сумму.
Раньше мы писали, кому из пенсионеров прибавят от 100 до 1000 грн уже в июле 2023 года.
Также в Министерстве социальной политики сделали важное объявление для получающих выплаты от государства.