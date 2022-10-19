Украинским беженцам стало проще получить помощь от волонтеров во всем мире

Новая программа доступна для пользователей Android и iOS. Загрузить можно на App Store или Google Play

Приложение обеспечивает новый уровень прямого и безопасного общения между нуждающимися украинцами и теми, кто готов оказать помочь в самых разных вопросах и сферах: от обустройства места жительства и транспорта до ухода за детьми и домашними животными, о пожертвованиях, гуманитарной помощи и прочее.

Кроме того, приложение использует автоматический переводчик на основе искусственного интеллекта, чтобы украинцы могли переписываться с местными волонтерами в режиме реального времени и легко понимать друг друга.

Также YesHelp помогает сторонам преодолеть языковой барьер перед встречей в реальной жизни, сохраняет конфиденциальность личных данных и оснащен безопасной проверкой лица на пользовательском устройстве от Regula, что является мировым лидером в области ID-валидации.

Как работает приложение

Приложение YesHelp создает защищенную и понятную среду, где пользователи могут зарегистрироваться только через несколько минут.

После установки программы пользователи выбирают свою роль (того, кто хочет помочь, или нуждающегося в помощи), подтверждают свое лицо, сканируя паспорт, водительские права или другой документ, проходят биометрическую проверку подлинности.

После этого можно начать использовать приложение для поиска или оказания помощи.

Также YesHelp сохраняет конфиденциальность личных данных, если пользователи сами не решат поделиться ими.

Какие функции на подходе

Сейчас команда разработчиков - технологическая компания OneIQ Corp. - работает над дополнительными функциями: