Украинских звезд хотели затащить на концерт в Польше с российскими спонсорами: детали скандала

Украинских артистов хотели затащить на концерт в Варшаве, спонсорами которого являются выходцы из России, активно ведущие бизнес в Европе. Так, выступление под названием Easy Busy Fest было анонсировано на 28 августа и в нем должны были участвовать Океан Ельзи, THE HARDKISS, SADSVIT, Savranenko Alyona, Дантес, Кола, ЛЯПИС 98 и другие.

Кто является спонсорами фестиваля в Варшаве

Наталья сообщила, что информацию о спонсорах на сайте фестиваля скрыли, их указали только на афише.

Ими являются MixMarkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат одним и тем же владельцам. У них в Европе сеть магазинов Russian shops, которая в этом году заходит в Польшу. Сами товары делаются в России.

Товары, которые продают спонсоры (Скриншот)

В Польше они уже открыли несколько магазинов, которые, несмотря на написанное на сайте, все равно продают российские товары.

"То есть они рассчитывают, что украинцы, которые сейчас живут в Польше, будут основными клиентами магазинов с российскими товарами, ведь мышебратья, мы вне политики, и так далее. Выйти к своей целевой аудитории спонсоры решают громко и так, чтобы все запомнили , спонсируя большой фестиваль, на котором выступят самые известные украинские звезды", - написала Наталья.

Украинские звезды отреагировали на скандал и отказались от выступления

После резонанса в сети Океан Ельзи, HARDKISS и другие звезды сразу же отреагировали. Они написали, что не знали про российских спонсоров и отменяют выступление.

"Казалось, что уже все на планете знают, что мы не выступаем на каких-либо событиях, если там есть хоть одна молекула представителей страны-агрессора! Это наша позиция с 2014 года, и она не изменится. Для нас эта новость такой же шок. Разумеется, если к этому фестивалю имеет отношение хоть что-то русскоподобное, нас там не будет", - написали Океан Ельзи.

"Сейчас читаем этот пост и в шоке так же, как и вы. Мы с вами здесь не друг против друга, а вместе против общего врага. Поэтому узнаем всю информацию и в случае правдивости этого поста - откажемся от выступления на этом фестивале. Спасибо авторам за информацию", - отреагировали в YAKTAKOFFICIAL.

"Вынуждены объявить об отказе от участия на фестивале Easy Busy Fest в Варшаве. Нам очень жаль, что организаторы, не известив артистов, в последний момент добавили в спонсорство компанию, имеющую связь со страной-агрессором. Для нас такое сотрудничество недопустимо. Приносим свои искренние извинения перед уважаемой аудиторией, которая приобрела билеты и ждала нас, мы тоже очень ждали этой встречи", - прокомментировали HARDKISS.

Фестиваль в Варшаве отменили

Организаторы фестиваля Easy Busy Fest после скандала сообщили, что концерт не состоится и извинились, что не проверили спонсоров.

"Друзья, к сожалению, фестиваль не состоится! Мы полностью солидарны с артистами и с каждым из вас. Прежде всего, мы хотим извиниться за нашу роковую ошибку, а именно за не доскональную проверку спонсоров. Ни в коем случае мы не снимаем ответственности за эту ситуацию", - сказано в сообщении.

"Мы просим прощения перед всеми артистами за эту ситуацию, а также хотим подчеркнуть, что они не имели никакого отношения к спонсорам (Monolith, Mix Markt)", - резюмировали организаторы.