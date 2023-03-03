В украинских школах могут ввести двуязычное обучение: когда начнет действовать нововведение

Может ли образование в Украине стать двуязычным

В прошлом году была представлена программа "Освіта 4:0. Український світанок".

В ней описано много реформ, среди которых введение билингвальной (двуязычной) системы обучения.

"Безусловно, у нас есть заведения, где собираются дети, имеющие способности к изучению иностранных языков. Там практикуют раннее изучение языков. Мы же планируем, что со временем в старшей школе профильный предмет обязательно будут преподавать на двух языках - украинском и английском", - рассказал представитель МОН.

Почему именно английский, а не другой иностранный язык?

На этот вопрос Ересько ответил, что пока все лучшие учебные материалы на английском языке, поэтому следует использовать именно его.

Возможна ли полная отмена экзаменов для школьников

По мнению эксперта, это мобилизует школьников, поэтому пока у МОН нет планов по отмене экзаменов в 4 или 9 классах. Однако в этом году дети не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за войны России в Украине.

В предыдущие годы так произошло из-за пандемии коронавируса. Однако на уровень оценки школьников это никак не повлияет, убеждает Ересько.

"Результаты будут. Их будут определять по результатам годового оценивания. Напомню, что в Новой украинской школе полностью изменили отношение к оценке, которое выполняет формировочное значение, демонстрирует, насколько ребенок растет, показывает, где нужно повысить свой уровень знаний, уровень компетентностей", - говорит он.

Эксперт отметил, что оценка важна только для формирования рейтинга на национальном мультипредметном тесте (НМТ), чтобы справедливо распределить между поступающими места государственного заказа.

Напомним, что в этом году абитуриенты снова будут сдавать НМТ вместо внешнего независимого оценивания (ВНО). На экзамене будет три предмета, среди которых два обязательных, а один - на выбор.

Все предметы дети сдадут в один день, чтобы не пренебрегать ситуацией безопасности в Украине.