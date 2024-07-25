Украинские звезды будут выступать с "Б-2" и "Ногу свело". Но "зрады" нет, потому что они - не россияне

Кто будет выступать на Laima Rendezvous Jūrmala

Лайма обещает "незабываемые выступления звезд разных стран, неожиданные дуэты и трио, а также неповторимую атмосферу".

Фестиваль продлится три дня и в нем примут участие 45 артистов из 14 стран.

Среди заявленных украинских исполнителей: VERKA SERDUCHKA, Настя Каменских, Макс Барских, ALEKSEEV, Анна Буткевич, Ульяна Ольгина, участники балета FREEDOM с танцевальным спектаклем "Boudoir". В одной из версий афиши есть также имя Нади Дорофеевой, однако на официальном сайте мероприятия певицы нет среди участников.

Кроме того, с пометкой "UA" на афише фестиваля указаны: оперная певица Мария Максакова, которая сейчас живет в Украине, а до 2017 года была депутатом Государственной думы РФ от путинской партии "Единая Россия", и эстрадный певец Николай Трубач, который хоть и родился в Николаеве, но до начала полномасштабной войны регулярно выступал в РФ и появлялся на пропагандистских телеканалах (в частности, ходил на программу путиниста Бориса Корчевникова).

Среди мировых звезд, которые примут участие в концерте, стоит отметить британцев Londonbeat, победителя Евровидения 2024 - швейцарца NEMO, многократных участников того же песенного конкурса SunStroke Project из Молдовы.

Также на сцене появятся группы "Би-2", "Ногу свело" и Андрей Макаревич.

Афиша фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala (facebook.com/icehokku)

Выступление украинцев на одной сцене из "Б-2" - это "зрада" или нет?

Не стоит торопиться разгонять "зраду", хотя ответ на этот вопрос спорный и несколько неоднозначный. Ведь в афише фестиваля Вайкуле все вышеупомянутые артисты отмечены как представители других стран.

К примеру, "Би-2" и Андрей Макаревич указаны, как артисты из Израиля, а "Ногу свело" и их лидер Максим Покровский является представителем Соединенных Штатов, куда фронтмен эмигрировал с семьей.

Все эти музыканты в начале полномасштабного вторжения осудили действия россиян и покинули РФ. Сейчас они выражают поддержку украинцам в сообщениях и во время концертной деятельности за границей, выступая против Путина и его режима.

В РФ этих артистов считают "иноагентами" - за возвращение на родину им грозит преследование или заключение.

Добавим, что лидеры "Би-2" Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман) считаются гражданами Израиля. Первый пока живет в Испании, а в одном из интервью заявил, что "больше никогда не будет жить в России".

Что известно про "Рандеву"

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий культурной жизни Латвии.

Ежегодно фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и новых перспективных исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы и США.

Участниками фестиваля в разные годы были Крис Норман, Кристин Ополайс, Марио Бионди, Томас Невергрин, Уку Сувисте, Ноа, Сальвадор Собрал, Танита Тикарам, Нани Брегвадзе, Интарс Бусулис, Вера Брежнева и многие другие.