Украинские звезды возрождают аутентичные традиции Рождества, которые стирал Советский Союз

В течение 70 лет власть СССР пыталась уничтожить уникальное культурное наследие украинцев, заменив национальные традиции на однообразные советские шаблоны. Рождественские праздники были заменены новогодними гуляниями. Добрый святой Николай превратился в пластикового Деда Мороза. Кутья, вареники и узвар уступили место майонезным салатам и советскому шампанскому. Ряд традиций стали заштампованными и однообразными, потеряв свою ценность и уникальность среди украинцев - жителей УССР. Но полномасштабная война заставила многих переосмыслить свою историю и культуру, усилив интерес к восстановлению аутентичных украинских традиций.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важной документалке "Запал. Маланка" в которой украинские звезды - певица Ната Жижченко (ONUKA), шеф-повар Евгений Клопотенко и художница по костюмам Леся Патока - отправились на запад Украины, чтобы найти самые интересные рождественские блюда, песни, элементы декора и популяризировать их сегодня. В ленте Клопотенко предлагает новые вкусы для украинского рождественского стола, Жижченко вдохновляет послушать старинные колядки и щедривки, а Патока расширяет представление об украшении дома к зимним праздникам ( чтобы посмотреть ленту, доскролльте до конца страницы ).

Кутья - символ рождественской магии

Кутья - одно из важнейших обрядовых блюд украинского Рождества. В течение зимних праздников ее готовили минимум трижды: на Сочельник, на Василия и на Крещение. Это блюдо символизирует связь с семьей и предками, а каждый ингредиент имеет свое особое значение:

пшеница - символ вечной жизни и перерождения

мак - защита от злых сил

орехи - достаток и здоровье

мед - символ любви и сладкой жизни.

Но, как правило, ингредиенты кутьи отличались: из региона в регион или в зависимости от локальных или семейных традиций.

Например, на Прикарпатье Клопотенко познакомился с уникальным рецептом кутьи с халвой. Этот ингредиент отвечал за ее сладость. В древности в зажиточных семьях к халве еще добавляли мед, а само блюдо подавали жидким. Качество сваренной кутьи часто использовали для предсказаний: если зерно "подходило", год обещал быть удачным, а если "верх западал" - это к плохим новостям.

Евгений Клопотенко на Прикарпатье (фото: CRAFT STORY)

С кутьей связан еще один обычай, который на себе попробовал и Евгений. Накануне ужина хозяин должен был подбросить ложку с кутьей к потолку, чтобы таким образом предсказать как будет вести себя скот в следующем году. А еще считалось, если к потолку прилипнет больше зерен - будет хороший урожай, а если мака - будут роиться пчелы.

Называли кутью также по-разному. Например, у гуцулов более привычно назвать ее "пшеничкой" и добавляют ингредиенты, которые варьируются в зависимости от традиций. В каждой семье есть свой рецепт, передаваемый из поколения в поколение.

Евгений Клопотенко на Прикарпатье (фото: CRAFT STORY)

Повстанческие колядки

Колядки и щедривки являются неотъемлемой частью Рождества. В Тернопольской области местные жители еще с советских времен пытались записать и сохранить ряд повстанческих, в частности, стрелецких колядок.

Сегодня эти песни приобретают новую актуальность и звучание, подчеркивают национальную идентичность и борьбу за свободное будущее. К примеру, колядка "Встань же милый друг" была записана от людей, которые слышали ее в детстве - в 1943-1944 годах. В ней есть такие слова: "Полегли герои, крови по колено, но зато воскреснет славная Украина. Воскреснет страна, будет господствовать...".

"Оглядываясь на нашу историю, мы знаем, что когда-то собирались семьи за столом без отцов, сыновей, братьев, потому что они на войне. К сожалению, сегодня это также наша реальность сейчас, реальность наших детей, наших семей, нашей Украины. Но пока живут украинские народные инструменты, обряды, традиции. Пока они восстанавливаются с такой живительной силой, нас не победить", - делится Жижченко.

Ната Жижченко познакомилась с рождественскими традициями Тернопольской области (фото: CRAFT STORY)

Музыкант познакомилась с певцами народного ансамбля украинской песни "Земляки", которые еще в советское время искали старожилов по которым записывали, а позже и воспроизводили в своем репертуаре забытые казацкие и повстанческие песни. Несколько из них записала и Ната для своей коллекции.

Дидух - украинская елка

Художница по костюмам Леся Патока поехала на Волынь, чтобы познакомиться с мастерицей, которая более 40 лет занимается соломоплетением. Именно от нее Леся переняла технику производства еще одного украинского рождественского символа - дидуха.

Дидух - это сноп из колосков пшеницы. Сначала из них формировали пучечки, каждый из них оплетали соломинками или цветными нитками, а вместе они образовывали один пышный сноп. Считалось, что пшеница всегда показывала состоятельность хозяина. Например, если человек имел на зиму мешок муки - уже считался богатым. Поэтому и дидух, который ставили накануне рождественских праздников должен был быть пышным.

Каждый регион имел свою особенность производства дидухов - на Полесье сноп делали из ржи, на Подолье из пшеницы, в Карпатах из овса. Кроме этого, его украшали цветами, травами и ягодами. Часто дидух достигал роста человека, поэтому по мнению Леси вполне смог бы сейчас заменить новогоднюю елку.

Леся Патока (фото: CRAFT STORY)

В древности дидух был центральным элементом декора украинского дома, поэтому его ставили на наиболее почетном месте - в углу покутья. Уже позже, с принятием христианства на покутье начали ставить и иконы.

Кроме дидуха, украинские дома к Рождеству украшали соломенными колокольчиками, бусами, а еще "пауком". "Паук" считался оберегом жилья и семьи. Его подвешивали к сволоку - балки под потолком. Из-за своей легкости, он мог крутиться под потолком от малейшего движения воздуха, и, таким образом, передавал тень в виде темной паутинки. Именно поэтому украшение получило такое название создавал на потолках темную паутинку. Таким образом, он будто работал с энергетикой. После праздников "паука" сжигали - верили, что с ним сгорает все плохое и нечистое.

Однако украинские зимние традиции - это далеко не только кутья, дидух и колядки. Во время экспедиции Клопотенко также открыл для себя рождественский хлеб под названием карачун, Жижченко познакомилась с мастерами редких народных инструментов, а Патока присоединилась к производству гуни - традиционной украинской шубы.