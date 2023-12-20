Украинские звезды, которых мы потеряли в 2023 году

В 2023 году умерли известные политики, актеры, музыканты и деятели культуры. Не все они оказывали непосредственное влияние на нашу жизнь, но со многими из них отходит и эпоха.

Ранее мы рассказывали, кого из мировых знаменитостей не стало в 2023 году . Теперь РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кто из украинских звезд покинул этот мир.

Ян Табачник

На 79-м году жизни в Тель-Авиве скончался аккордеонист и бывший депутат Партии регионов Ян Табачник.

За последние два года он боролся с онкологическим заболеванием.

Ян Табачник (фото: wikimedia.org)

Юрий Потапенко

В возрасте 58 лет ушел в вечность известный украинский театральный и киноактер Юрий Потапенко. Артист работал в Молодом театре, где заявили, что шокированы известием о его смерти.

По словам коллег мужчины, он жаловался на боль в сердце.

Юрий Потапенко (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Алексей Хильский

На запорожском направлении во время боевой задачи погиб украинский актер Алексей Хильский. Военнослужащий дважды возвращался на фронт после ранений.

Алексей Хильский (фото: facebook.com/hilskiy)

Джус

Известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным Джусом погиб в авиакатастрофе.

Это произошло в Житомирской области 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. В общей сложности трагедия унесла жизни трех пилотов Воздушных сил ВСУ.

Джус (фото: X (Twitter) )

Александр Востряков

В возрасте 79 лет скончался народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Александр Востряков.

Жизнь мужчины унесла тяжелая болезнь.

Александр Востряков (фото: facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY)

Ольга Кузьменко

В сентябре умерла украинская писательница и педагог, мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.

Еще весной женщина заболела и долгое время была в больнице. Впоследствии ее выписали домой.

Перед смертью у мамы Кузьмы подскочило давление и ее забрала скорая, где и остановилось ее сердце.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinfond)

Нина Матвиенко

В 2023 году Украина также лишилась народной артистки Нины Матвиенко. За свою жизнь она успела совершить немало выдающегося.

Новость о том, что легендарной исполнительницы больше нет, стала настоящим шоком для украинцев, ведь недавно публика видела Нину Митрофановну оживленной и улыбающейся, а о проблемах со здоровьем никто и не догадывался.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Сергей Сивохо

Актер, телеведущий и шоумен, бывший игрок "КВН" Сергей Сивохо ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Шоумен скончался в Германии. Причиной послужила хроническая болезнь легких.

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

Сергей Гладков

В 60 лет оборвалась жизнь украинского актера Сергея Гладкова, наиболее запомнившегося поклонникам по роли мужчины с усами в юмористическом шоу "Каламбур". Причина смерти остается неизвестной.

Сергей Гладков (фото: Кинориум)

Василий Кухарский

На войне с Россией Украина потеряла еще один талант - актера и военнослужащего Вооруженных сил Украины Василия Кухарского.

Он умер от тяжелых ранений, которые получил на фронте.

Василий Кухарский (фото: facebook.com/OlesSanin)