Украинские звезды, которые прославились еще в детстве

Некоторые украинские знаменитости начали свою карьеру в раннем возрасте. Уже в детстве они узнали, что такое тяжелый труд, постоянное внимание публики и слава.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Алина Гросу

Когда девочке исполнилось 7 лет, ее родители переехали из Черновцов в Киев. Ирина Билык взяла на себя задачу продвигать свою крестницу. Алина с энтузиазмом исполняла хиты "Рушничок" и "Бджілка", а также принимала участие в таких передачах, как "Песня года" и "Утреннее шоу".

Однако когда она повзрослела, ей не удалось привлечь внимание украинских поклонников своим тин-попом. В 2010 году она переехала в Москву, где получила образование актрисы и сыграла несколько ролей в кино.

Позже Гросу снова вернулась к музыкальной карьере. Сейчас исполнительница живет в США, где снимается в кино и продолжает выпускать песни.

Ассоль

Первая песня маленькой Екатерины Гуменюк под названием "Алые паруса" мгновенно стала хитом. Несмотря на все последующие попытки Ассоль из Донецка повторить свой успех, это ей не удалось.

Взрослея, девушка кардинально сменила музыкальный стиль на R'n'B, пытаясь вернуть утраченную славу. Она принимала участие в различных талант-шоу, таких как "Х-Фактор" и "Голос країни 6", но не смогла дойти до финала ни в одном из них.

Кроме того, Екатерине не удалось пробиться на Евровидение, поскольку она не прошла национальный отбор.

На данный момент исполнительница выпускает песни под псевдонимом Swoiia.

Ассоль (фото: instagram.com/assolmusic)

Анастасия Зюркалова

Украинская актриса Анастасия Зюркалова в детстве была звездой телеэкранов. 10-летняя девочка исполнила главные роли во многих украинских мелодрамах, в том числе и фильмах режиссера-предательницы Оксаны Байрак.

Зюркалова в фильме Байрак (скриншот)

Сейчас артистке 32 года и ее давно не видно в кинопроектах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зюркалова переехала в Канаду, где несколько лет живет ее брат Иван.

В настоящее время Анастасия живет в Торонто и продолжает свою актерскую карьеру, которую, по ее словам, пришлось начинать с нуля.

На жизнь украинка зарабатывает, работая официанткой в крупнейшей сети кинотеатров в Канаде.

Зюркалова (фото: instagram.com/st.zurkalova)