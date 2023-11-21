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Украинские водители рассказали, что творится на границе с Польшей: все уже на пределе

Фото: Блокада границы Польши и Украины продолжается (Rafał Mekler Х)
Автор: Людмила Жукова

На украинском пункте пропуска с Польшей застряли около 3000 автомобилей, так как польские перевозчики продолжают блокаду трех КПП. Протестующие пропускают по одной машине в час. Украинские фуры растянулись на несколько километров.

Что испытывают водители из Украины, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет ТСН.

Что происходит сейчас на границе

Украинские водители объединились и говорят, что запасы провизии у них подходят к концу. Приготовить еду в машине есть возможность не у всех авто.

"У меня нет возможности приготовить еду здесь, хотя я тут уже три дня. Помогают другие", - рассказал один из водителей.

Другие водители авто показывают, что готовят сами себе. Тут и сало, вареники, зажарка.

Украинские перевозчики пытались убедить протестующих пропускать больше машин - но все усилия оказались напрасными.

Нашим водителям помогают неравнодушные люди, им привезли гуманитарную помощь, воду, еду.

"На подвозили еду даже семьи с детьми. Борщ был, чай", - рассказывает один из водителей на КПП Рава-Русская.

В направлении пропускного пункта "Рава-Русская", несмотря на обещания пропускать, стоит критический импорт, грузовики с топливом и автогазом.

 

 

 

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей.

Более детально о блокаде границы Польши с Украиной перевозчиками можете узнать в материале РБК-Украина.

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