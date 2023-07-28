Украинские студенты могут учиться в Чехии бесплатно: как туда поступить

Украинская молодежь может бесплатно получить образование в высших учебных заведениях Чехии. Местное правительство готово выделить 25 стипендиальных мест.
Об этом сообщили на сайте Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики.
Получить стипендию на обучение могут те студенты, которые уже получили диплом бакалавра. Если вы еще не закончили первые четыре курса, то можете записаться на чешские обучающие программы по выбранным направлениям.
В зависимости от специальности абитуриенты обычно должны сдать вступительные экзамены в избранный университет. Успешная сдача вступительных экзаменов является предпосылкой для получения стипендии.
А на учебный 2024/2025 год правительство покрывает образование в:
Что касается последнего, то государственные стипендии этой категории назначаются выпускникам бакалавриата или магистратуры, которые поступают на обучение. Обратите внимание, что оно будет проводиться на английском языке.
Для того чтобы зарегистрироваться на конкурс, нужно подать электронную заявку по ссылке. Если вы пришлете ее другим способом, заявку не сочтут действительной.
В случае возникновения дополнительных вопросов при регистрации можно обращаться по адресу - registr@dzs.cz.
Каждый желающий абитуриент должен заполнить электронную форму заявки позже 30 сентября 2023 года.
Правительственная стипендия также рассчитана на развивающиеся страны. Поэтому украинские студенты могут учиться вместе с абитуриентами из:
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