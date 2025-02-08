Эти украинские фамилии пришли к нам из глубины веков: есть ли среди них ваша?

Многие украинские фамилии хранят в себе следы предков, их социального статуса, места жительства или даже внешности. Однако некоторые окончания позволяют определить, принадлежал ли ваш род к коренным украинцам.

Фамилии, указывающие на украинское происхождение

Фамилии с суффиксом "-енко"

Такие фамилии являются одними из самых распространенных в Украине. Суффикс является сугубо украинским и считается одним из древнейших и типичных. Больше всего таких фамилий в Черниговской области, хотя они характерны для центральных регионов. Вот несколько примеров:

Коваленко

Бондаренко

Шевченко

Тимченко

Ткаченко

Фамилии с суффиксами "-ук" и "-юк"

Еще одна категория фамилий, которая имеет очень древнее происхождение. Чаще всего встречаются в Западной Украине, особенно на Волыни, где ими владеет почти треть жителей. Например:

Марчук

Дмитрук

Кравчук

Сапонюк

Фамилии с суффиксами "-цкий", "-ский" и "-зский"

Существует миф, что эти фамилии имеют польское происхождение, но на самом деле они распространены среди многих славянских народов. А еще они указывают на географическое происхождение или принадлежность к благородному роду. В Украине они традиционно связаны с названиями городов или местностей:

Миргородський

Дунаєвський

Хорольський

Нікольський

Ніжинський

Уманський

Шпольський

Фамилии на -ак, -як

Окончание -ак и -як встречаются в фамилиях Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк. Они также имеют древнее происхождение и характерны для разных регионов Украины.

Именные фамилии

Такие родовые имена возникли еще во времена Киевской Руси, когда родители называли детей в честь животных, растений или природных явлений, надеясь передать им силу природы или защитить от злых духов. Сегодня их больше всего на Закарпатье и Полтавщине: