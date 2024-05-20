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Украинские полярники показали кошачье "нашествие" в Антарктике: невероятные фото

Полярники показали множество морских котиков (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

На острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", увидели большое количество антарктических морских котиков. Среди них тоже был один южный морской слон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Что значит такое большое скопление тюленей

Биолог 29 УАЭ Светозар Давыденко рассказал, что на острове насчитал 81 морского котика.

Полярники рассказали, что многие котики встречались и на соседних островах. Например, на острове Уругвай, тоже принадлежащем к нашему архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 таких тюленей.

В общем, антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций. Именно сейчас в Антарктике осень. В результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.

В отличие от домашних котиков эти животные - агрессивны и совсем не ласковые. Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов и даже полярников.

Морские котики не едят пингвинов, а питаются преимущественно крилем, рыбой и кальмарами. В свою очередь становятся добычей косаток и морских львов.

"Когда-то этот вид тюленей активно добывали из-за их ценного меха. Но со времени подписания Договора об Антарктике они, как и все другие животные ледяного континента, находятся под защитой, и их беспокоить нельзя", - рассказали эксперты.

Полярники показали много морских котиков (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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