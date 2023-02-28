Украинские подростки "подсели" на российскую субкультуру "Редан": как это помогает врагу
На днях Украиной прокатилась волна массовых драк между двумя подростковыми субкультурами. Полиции удалось предотвратить эти провокации, однако сторонники субкультур организуют новые передряги. Наконец, выяснилось, что это явление называется "Редан" и берет свое начало в Москве.
Что такое Редан и как Россия пытается дестабилизировать украинцев с помощью новой субкультуры - подробнее читайте в материале Styler.
С чего все началось
22 февраля в торговом центре в Москве произошла потасовка между представителями "Редана" и другими подростками, которые выглядели неформально. По словам росСМИ, потасовка была очень массовой и даже растянулась на несколько этажей ТРЦ.
Следующая потасовка произошла 26 февраля в Санкт-Петербурге в другом ТРЦ. Там "Реданцы" требовали у других подростков "объяснить за шмот". Это значит объяснить, откуда ты взял ту или иную дорогую оригинальную, а не поддельную одежду. Несколько лет назад это явление происходило и в украинской подростковой культуре.
Разнимать подростков пришлось при участии ОМОНовцев.
Что такое субкультура "Редан"
Полное название новой субкультуры - ППК "Редан". Подростки не приравнивают себя к частным военным компаниям, типа "Вагнера".
Появление субкультуры связывают с японским аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Геней Редан". Символами "реданцев" являются паук, цифра 4 и черный цвет, который они предпочтительно носят.
Как выглядят представители ПВК "Редан" (фото: life.pravda.com.ua)
Представители субкультуры утверждают, что они не агрессивны и не намерены совершать противоправные, унизительные для других действия.
"Редан" противопоставляют другой субкультуре, являющейся олицетворением так называемой "грубой силы" - "оффникам". Эти подростки могут затеять драку из-за внешнего вида другого человека, например.
Представители субкультуры "оффников" (фото: росСМИ)
Как "Редан" попал в Украину
После массовых драк в России это явление дошло до Украины. Подростковые передряги произошли в Ивано-Франковске, Львове, Черкассах, Харькове, Киеве и Виннице. Большинство этих столкновений полиции удалось вовремя остановить.
Подростки собираются группами через социальные сети и намерены "отомстить за каждого неформала".
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Как подростки устраивают массовые потасовки (фото: facebook.com/v.timoshko)
"По замыслу ФСБ недогосударства, которое путем манипулирования и обмана "собрало" в группы всех этих людей, они должны были устроить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать над этим. У многих изъяты баллончики с газом, ножи, кастеты! Это в нашем многострадальном, несокрушимом городе!" - написал в своем Facebook начальник ГУНП на Харьковщине Владимир Тимошко.
В Харькове задержали 257 человек, которые планировали устроить массовые потасовки. Среди них только 30 подозреваемых - совершеннолетние. Всем остальным участникам движения от 13 до 17 лет.
Драка между подростками в Украине (фото: tsn.ua)
Почему "Редан" - это ИПСО россиян
Учитывая все действия России в Украине, можно предположить, что массовые потасовки между подростками - это очередная попытка дестабилизировать ситуацию во всех областных центрах Украины.
Национальная полиция Киева убеждена, что новое Россией движение - это информационно-психологическая спецоперация врага. Правоохранители отмечают важность наблюдений родителей за своими детьми.
"Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков - это попытка российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Поэтому полицейские Киева призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга", - говорится в сообщении Нацполиции.
Что делать родителям
Прежде всего, важно понимать, что если ребенок заинтересовался и приобщился к такому агрессивному движению, это свидетельствует об уже имеющихся психологических проблемах в семье.
В таком случае с ребенком следует проводить беседы, а также привлекать помощь специалистов по необходимости.
Однако не стоит паниковать, если ваш ребенок смотрит аниме. Это вид искусства, распространенный по всему миру, не способный развить агрессию или другие нездоровые проявления в ребенке.
Обращайте внимание, чем занимается ваш ребенок, как и где он проводит свободное время. Родительское внимание и любовь способны искоренить любые нездоровые проявления.
Ранее мы рассказывали о драке между двумя субкультурами в Виннице после ряда других городов.
Кроме того, к этому перечню добавилась Одесса, однако полиции удалось этого предотвратить.