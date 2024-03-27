Украинские оладьи с селедкой: ничего подобного вы точно не ели!

Что вам понадобится:

Для теста:

500 мл воды

20 г свежие дрожжи

1 ч. ложка сахара

0,5 ч. ложки соли

3 ст. ложки масла

450 г муки

Для начинки:

2 шт. филе сельди

1 луковица

Масло для жарки

Как готовить оладьи с сельдью

Готовим опару: в миске соединяем теплую воду, дрожжи, сахар, 4 ст. ложки муки. Все очень хорошо перемешиваем до однородности. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

На разогретую сковороду наливаем растительное масло, разогреваем. Далее выкладываем лук, порезанный кубиком. Обжариваем ее до золотистого цвета, помешивая. Готовый лук выкладываем в миску.

Маринованную сельдь очищаем от косточек и пленок, нарезаем мелким кубиком.

К опаре добавляем масло, соль, муку. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем жареный лук и сельдь. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 30 минут.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Тесто не перемешиваем и набираем ложкой с самого края, выкладываем оладьи на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Готовые оладьи подаем на стол – к первым блюдам или как отдельную закуску.