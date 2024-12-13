Украинские ученые показали уникальное ожерелье времен Киевской Руси: нет аналогов во всем мире

По словам ученых, ожерелье 11-12 века было найдено в Городище Девич-Гора, в селе Сахновка Черкасской области. Детальное изучение украшения показало, что оно относится к культуре времен Киевской Руси.

Бусины сферические и пустые, на их поверхности - изображения птиц и зверей. Контур изображений очерчен сканными проволочками. Внутренняя поверхность покрыта мелким зерном.

На трех бусинах три пары птиц чередуются с изображениями вписанных в круг равносторонних крестов, а еще на одной - под сканными арочками изображены три пары зверей.

Ученые говорят, что эти бусины не имеют аналогов в мире. Однако некоторые элементы напоминают скандинавские зерненые украшения 10-11 века.

Для них были характерны изображения, контур которых образует сканная проволочка, а внутренняя поверхность плотно покрыта зерном, а также пояски зерна в окаймлении проволочек.

Ученые показали уникальное ожерелье времен Киевской Руси (фото: facebook.com/treasuryua)

Также такие элементы характерны для изделий египетского и сирийского ювелирного искусства - они были более ажурные, в отличие от скандинавских находок.

Украинским массивным бусинам мастер пытался придать ажурности и добавил прорезанные отверстия между фигурами.

Многочисленные бусины, которые относились к ценности, не были нанизаны. Поэтому возможны различные варианты реконструкции ожерелья. Возможно, золотые зерненые бусины чередовались с каменными.