Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)

Что известно об операции

"Мы пересадили легкие! Во второй раз в Украине и впервые - без помощи коллег из-за границы. Историческую операцию выполнила наша команда во главе с Романом Домашичем и Игорем Гуменным. Сделали они это через "минидоступ" и без использования аппарата искусственного кровообращения. Трансплантация длилась 16 часов. Завершилась ночью. Прошла успешно. С утра пациент дышит самостоятельно", - сообщили врачи.

Донором легких стал 54-летний житель Львовской области, у которого произошел инсульт. К сожалению, повреждения были несовместимы с жизнью. Когда медики констатировали смерть мозга, родные согласились отдать его органы ради спасения других людей.

Кроме легких специалисты пересадили также еще 4 органа: сердце, печень и две почки.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Жизнь ликвидатора могла оборваться в любое мгновение

Легкие, а вместе с ними и возможность дышать, получил 56-летний Александр. У него была тотальная бульозная эмфизема - заболевание, при котором воздушные кисты заменяют здоровую легочную ткань.

Последние несколько лет Александр едва мог пройти 30 метров. Если больше - у него кружилась голове, мужчина начинал задыхаться. Из-за внезапного разрыва гигантских кист жизнь Александра могла оборваться в любой момент.

Он - один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС: устранял последствия взрыва на 4 энергоблоке. Там получил радиационное облучение. И это, вероятно, и стало причиной критических изменений в обоих легких.

На пересадку решился ради сына Тимофея. Ему - 11 лет и сына Александр воспитывает сам. Он хочет, чтобы у мальчика и в дальнейшем был любящий отец.

Трансплантация длилась 16 часов и пораженные болезнью легкие было очень трудно убрать. Однако кардиохирургам это удалось и уже в полночь донорские легкие наполнились воздухом. А под утро - пробуждение, вдох на полную грудь, улыбка на лице и слезы в глазах. Все - ради сына.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Кому достались другие органы

Донорское сердце получил 48-летний Александр из Закарпатья. У него была дилатационная кардиомиопатия. Его сердце теряло способность перекачивать кровь. Без донорского сердца у него не было шанса выжить.

Печенку пересадили еще одному жителю Закарпатья, 50-летнему Валерию. У мужчины был цирроз из-за вирусного гепатита С.

Одна почка досталась 47-летнему Ивану из Закарпатья, вторая - 44-летней Любови с Прикарпатья. Оба - долгое время болели хроническим гломерулонефритом.

"Светлая память донору! Благодарность семье за согласие на забор органов! Спасибо всем медицинским командам, которые брали участие в этой, без сомнения, исторической трансплантации!" - сообщили медики.

Фото: facebook.com/1tmolviv