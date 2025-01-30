Украинские коты не "мяукают"! Как правильно называют звуки, которые издают эти животные

Когда мы говорим о звуках, которые издают наши любимые пушистики, мы употребляем фразу "коты мяукают" и даже не задумываемся, что с этими словами не так.

"Молчаливая кошка опаснее, чем мяукающая. Тем более кошка мяукать не может, потому что украинские коты не "м'явкають", - отмечает языковед.

Ольга Багний объяснила, в украинском языке корректно и уместно употреблять совсем другие выражения - украинские. Например:

Коти нявкають

Коти нявчать

Коти нявкотять

Сами эти фразы подходят для описания тех звуков, которые издают ваши пушистые любимцы. По толковому словарю коты "литературным языком" говорят не "мяу", и не "мяв", а "няв". Еще коты могут "муркотіти, гарчати та шипіти"

Кстати, в украинской азбуке указывается, как говорят животные: