Украинские флористы с "Эпицентра" объединились с российскими на выставке в Германии: детали скандала

В Германии прошла цветочная выставка с участием представителей разных стран. Присутствовали также флористы из России. А украинская команда будто бы стала для них лучшей группой поддержки.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост флористки Надежды Дзидзарии в Instagram .

Детали скандала

По словам Надежды, главная задача этих выставок - это контракты с иностранными компаниями на экспорт, общение и тенденции. Однако на выставке также проходит ежегодный показ работ мировых и выдающихся флористов.

"Едет делегация из "Эпицентра", пять-семь сотрудников во главе с руководством: начальник отдела, руководитель департамента сети "Деко" по всей Украине и обычно работники цветочных центров", - рассказывает девушка.

На показе было представлено более 10 стран. Чтобы помогать этим флористам, нужно иметь либо рекомендацию, либо опыт работы.

Украинские флористы помогали русским на выставке цветов (фото: Надежда Дзидзария/Instagram)

"Два дня выставки сотрудники флора-центра ("Эпицентр") были ассистентами и лучшей фан-командой для таких флористов, как Шарова, Туркан. За это время с ними были куча блогеров и журналистов из России, которые приглашали как организаторов выставки, так и журналистов со стороны Германии", - возмущается Надежда.

Кроме того, россияне подтвердили, что украинцы на этой выставке служат им помощниками. А пресс-секретарь Немецкой ассоциации флористов Никола Финк это радостно подхватила.

"Россия, Украина. Это и есть флористическая дружба. Она выше того, что делают политики. Это совсем другое дело!" - сказала она.

Реакция "Эпицентра"

В комментариях под постом Надежды представитель Департамента по связям с общественностью высказалась о ситуации с выставкой.

"Мы понимаем украинских флористов и полностью поддерживаем в том, что организаторы вели себя некорректно, заявляя о флористической дружбе между Украиной и РФ. Мы утвердительно заявляем, что сотрудники "Эпицентра" не имели никаких партнерских отношений с представителями России на этой выставке", - говорится в сообщении.

Российские блогеры обозначили странички компании в своих социальных сетях, однако это "не означает ничего, ведь не запрещено технически социальными сетями".

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"Наши сотрудники помогали делать композиции только одному известному эстонскому флористу, поддерживающему Украину", - подчеркнули в "Эпицентре".

Также заверили, что больше компания не будет участвовать в выставке, если там будут представители из РФ.

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Реакция украинцев