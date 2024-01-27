Украинские флористы с "Эпицентра" объединились с российскими на выставке в Германии: детали скандала
В Германии прошла цветочная выставка с участием представителей разных стран. Присутствовали также флористы из России. А украинская команда будто бы стала для них лучшей группой поддержки.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост флористки Надежды Дзидзарии в Instagram.
Детали скандала
По словам Надежды, главная задача этих выставок - это контракты с иностранными компаниями на экспорт, общение и тенденции. Однако на выставке также проходит ежегодный показ работ мировых и выдающихся флористов.
"Едет делегация из "Эпицентра", пять-семь сотрудников во главе с руководством: начальник отдела, руководитель департамента сети "Деко" по всей Украине и обычно работники цветочных центров", - рассказывает девушка.
На показе было представлено более 10 стран. Чтобы помогать этим флористам, нужно иметь либо рекомендацию, либо опыт работы.
Украинские флористы помогали русским на выставке цветов (фото: Надежда Дзидзария/Instagram)
"Два дня выставки сотрудники флора-центра ("Эпицентр") были ассистентами и лучшей фан-командой для таких флористов, как Шарова, Туркан. За это время с ними были куча блогеров и журналистов из России, которые приглашали как организаторов выставки, так и журналистов со стороны Германии", - возмущается Надежда.
Кроме того, россияне подтвердили, что украинцы на этой выставке служат им помощниками. А пресс-секретарь Немецкой ассоциации флористов Никола Финк это радостно подхватила.
"Россия, Украина. Это и есть флористическая дружба. Она выше того, что делают политики. Это совсем другое дело!" - сказала она.
Реакция "Эпицентра"
В комментариях под постом Надежды представитель Департамента по связям с общественностью высказалась о ситуации с выставкой.
"Мы понимаем украинских флористов и полностью поддерживаем в том, что организаторы вели себя некорректно, заявляя о флористической дружбе между Украиной и РФ. Мы утвердительно заявляем, что сотрудники "Эпицентра" не имели никаких партнерских отношений с представителями России на этой выставке", - говорится в сообщении.
Российские блогеры обозначили странички компании в своих социальных сетях, однако это "не означает ничего, ведь не запрещено технически социальными сетями".
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"Наши сотрудники помогали делать композиции только одному известному эстонскому флористу, поддерживающему Украину", - подчеркнули в "Эпицентре".
Также заверили, что больше компания не будет участвовать в выставке, если там будут представители из РФ.
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Реакция украинцев
- "Якби могли, то камінням закидали? Я сама працювала в "Епіцентрі" на "Флорі" й точно знаю, що працюють там звичайні люди, які заробляють на життя і за кордон їдуть чи не вперше. Закликаю захищати своє, а ці дівчата-флористи наші!"
- "Як хотіти, щоб європейці нас підтримували, не спілкувались і не запрошували рашистів, якщо самі ж українці транслюють таке, підпрацьовують на побігеньках у вбивць. І мовою окупанта щебечуть, а на своїх же замахуються…"
- "І мене це дивує. І обурює. Олімпійські чемпіони, знають що їх можуть назавжди дискваліфікувати, не вітаються навіть з рашистами, а флористи… Це жах."
- "Все, що руками росіян, не красиво і з присмаком крові. Не один їхній "Епіцентр" постраждав від російської ракети! Ганьба".
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