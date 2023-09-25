RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)

Розовые фламинго впервые привели потомство под Одессой (фото: facebook.com/rusevivan
Автор: Василина Копытко

В Национальном природном лимане "Тузловские лиманы", что расположен в Одесской области, впервые розовые фламинго привели потомство - вылупилось 192 птенца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу биолога Ивана Русева в Facebook.

Что известно о розовых фламинго под Одессой

"Во время войны в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" летом начало рождаться чудо. Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей", - написал ученый.

Также он отметил, что в 2017 году фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенца и судьба их неизвестна.

"Птицы покинули временно оккупированные территории Херсонской области и выбрали Тузловские лиманы. Впервые "птицы-разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере Туз была гибель большого количества птенцов и взрослых птиц. И мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас", - написал Русев.

 570 взрослых фламинго поселились в Тузловских лиманах (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

Впервые розовые фламинго привели потомство в Украине

В апреле 2023 года фламинго поселились в Тузловском нацпарке, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка.

"Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись детишки, ночью браконьеры, много домашних собак - все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило покинуть это опасное место. Но мы верили, что они обязательно найдут другое место в нацпарке и выведут птенцов в этом году. Так и произошло", - рассказал ученый.

В конце июня 2023 года птицы загнездились на границе больших Тузловских  лиманов Шаганы и Алибей.

"И вот, на выходных нам, работникам нацпарка и его друзьям, удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. Это большой успех - "Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенца. Кстати, среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. Надеемся, что после Победы многие украинцы смогут приехать в нацпарк в гости и посмотреть на чудо природы - розовые фламинго", - говорит биолог.

Также Русев добавил, что на кольцевание птенцов приехал Дмитрий Комаров с командой "Світ на виворіт".

Дмитрий Комаров с украинским фламинго на Тузловских лиманах (фото: facebook.com/rusevivan)

Процесс кольцевания птенцов (фото:Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины)

Ранее мы писали о том, что местные отдыхающие на Тузловских лиманах отпугивают розовых фламинго.

Читайте также, что украинские полярники показали первого новорожденного тюленя.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессафламінгоТузловские лиманы