Берлинале 2023: украинские фильмы о войне получили престижные награды

Так, украинско-немецкая документалка Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи "Прокидаючись у тиші" получила спецнаграду за лучший короткометражный фильм в программе кинофестиваля Generation Kplus. Кроме того, лента получила 2500 евро от немецкой благотворительной организации для детей Deutsches Kinderhilfswerk.

О чем фильм: Это картина о войне глазами украинок и детей, которые из-за военной агресси РФ против Украины были вынуждены выехать из родной страны, и нашли убежище в Германии.

Члены жюри отметили, что хотели присудить приз фильму, который предлагает "нежный взгляд на ежедневные ритмы сломанного детства".

Украинская короткометражка "Прокидаючись у тиші" удостоена специальной награды на Берлинале 2023 (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)

"Легкая интимность этого фильма является свидетелем длительной радости, силы и невинности на фоне глубокой утраты. Мы были тронуты уверенным подходом фильма. Он пробуждает ощущение места и истории, поскольку предлагает важный снимок актуального настоящего", - говорится в стейтменте жюри.

Видео: трейлер фильма "Прокидаючись у тиші"

Картина режиссера Надежды Парфан "Це побачення" о жизни во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, которая была продемонстрирована в рамках программы Berlinale Shorts 2023, получила специальное отличие Международного жюри.

Синопсис: Киев в 2022 году. На рассвете по городу мчится на бешеной скорости автомобиль. Этот современный римейк фильма Клода Лелуша C'etait un rendez-vous, снятый под субъективным углом камеры в одном неотредактированном кадре, отражает эмоции чрезвычайного положения, вызванного войной.

Украинский фильм "Це побачення" получил награду Берлинале (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)

Жюри сравнило эту киноисторию с одноименной короткометражкой Клода Лелуша.

"Режиссеру удается освободить фарсовый короткометражный фильм 1976 года и превратить его в нечто более сложное, где неотложность имеет причины; это связано с войной, а не с прихотью мачо, тем более что украинский солдат в отпуске - сама женщина", - отмечают члены жюри.

Видео: трейлер фильма "Це побачення"