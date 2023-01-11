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Украинские архитекторы разработали подземные дома-бункеры! Первые фото проекта

Как будут выглядеть украинские подземные бункеры нового типа (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Харьковские предприниматели создали проект подземных домов-бункеров и уже запустили их производство. Такое укрытие является полностью автономным и может стать комфортным жильем для небольшой семьи.

Первыми фото подземных бункеров поделился в Facebook Александр Чирва, один с соучредителей проекта.

Какими будут подземные бункеры-дома

"Схов - это подземный металлический бункер с полной оснасткой для комфортной жизни, как дома, с возможностью длительного автономного проживания", - написал предприниматель.

Такое укрытие - хорошо защищенный мини-дом, который можно установить под землей во дворе. Бункер по величине 2,7 на 7,5 метра имеет спальню для трех человек, кухню, ванную, прихожую и техническое помещение. В укрытие спроектировано два выхода. Резервный расположен на крыше спальни.

Вот так будут выглядеть подземные дома (визуализация: Схов - металлические бункеры)

Подземный дом подключается к сети водоснабжения, канализации, энергосети и оснащается системой вентиляции. Бункер строят из металлической конструкции, которая имеет прочное антикоррозионное покрытие и утеплена минеральной ватой.

Такие укрытия производят на специальной фабрике. На ней сразу тестируют системы жизнеобеспечения бункера. А затем отправляют клиенту для монтажа.

Процесс изготовления металлических конструкций для бункера (фото: facebook/SkhovUA)

"Схов" состоит из двух модулей - основного помещения и одномаршевой лестницы. Раздельная конструкция облегчает транспортировку. Уже на месте модули соединяют и монтируют под землю.

В зависимости от степени углубления бункера длина лестницы может изменяться.

Цена такого подземного дома стартует от 2 450 000 грн.

Вот так будут выглядеть подземные дома (визуализация: Схов – металлические бункеры)

Раньше мы рассказывали о том, каким может быть жилье украинцев в будущем.

Недавно мы делились первыми фотографиями общественного пространства, которое планируют обустроить в Черновцах на заброшенном участке.

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харков