Украинская ТВ-ведущая вышла замуж за боксера: фото со свадьбы
Известная украинская журналистка, ведущая программы "Коло спорту" на телеканале "Дім" Диана Кондратюк вышла замуж. Ее избранником стал тренер по боксу Артур Звягинцев.
Фото со свадебной церемонии Диана поделилась в своем Facebook.
Известно, что свадебная церемония прошла в родном городе невесты - Хмельницком.
"Я сама из Хмельницкого, а мой муж из Макеевки Донецкой области (С 2014 года город находится на оккупированной российско-террористическими войсками территории - ред.). Поэтому решили пожениться в моем родном городе. У нас была небольшая свадьба: уютный праздник в романтической обстановке был сдержанным, без ненужных шуток, ведь в стране война", - раскрыла детали церемонии счастливая невеста.
Уже муж Дианы - Артур (фото: facebook.com/Artur Zvyagintsev)
Друзья и подписчики ведущей искренне поздравляют молодых супругов в комментариях, желая прежде всего мира и победы.
Также многие отмечают хрупкую красоту невесты и изысканность ее образа.
"Платье купила в Киеве. Оно было единственным в своем экземпляре. Я его померила и поняла, что оно создано именно для меня", - делится Диана.
Свадьба у ведущей была изысканной (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)
Что известно о Диане Кондратюк
Диана и Артур вместе уже давно (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)
Мечта стать спортивной журналисткой в Дианы появилась еще с детства. А произошло это случайно.
"В 2012 мне было 12 лет, а в Киеве было Евро 2012. Отец смотрел, брат смотрел, и я решила тоже посмотреть. Там играл Андрей Ярмоленко. Он мне очень понравился. И с этого все началось, я подумала, почему бы мне не интересоваться спортом больше. А стала смотреть футбольные матчи и следить за игрой Андрея. А в классе в седьмом я поставила себе цель стать спортивным журналистом и поступить в Киевский университет, чтобы впоследствии взять у Ярмоленко интервью", - рассказывает Кондратюк.
Диана Кондратюк с детства мечтала быть журналисткой (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)
Журналистскую карьеру она начала в спортивной редакции телеканала "UA:ПЕРВЫЙ".
С 2020 года Диана была специальной корреспонденткой проекта "Новин Спорту" на "Україна 24" и интервьюером на боксерском сайте LuckyPunch.
С осени 2022-го - автор и ведущая спортивного еженедельника "Коло спорта" на канале "Дім".
Диана говорит, что для нее очень важно показывать, как развивается спорт в Украине, знакомить украинцев с именами наших спортсменов-соотечественников, хорошо известных в мировом спорте, но о них могут не знать у нас дома.
Добавим, что Диана и сама много времени уделяет занятиям спортом, в частности, теннису и боксу.
Диана очень любит спорт (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)
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