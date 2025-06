За кого хочет выйти замуж Лолита Милявская

Милявская говорит, что с удовольствием вышла бы замуж за 94-летнего медиамагната Руперта Мердока.

По словам артистки, ее привлекает в нем "высокий интеллект".

"Я за таких мужчин. Но их очень мало. Все за 90 и до сих пор при деле. Мердок - один из самых умных людей на планете", - заявила Лолита.

При этом Лолита "раскритиковала" Илона Маска, заявив, что за такого мужчину она бы замуж не пошла.

"Он - эпатажный, а Мердок - нет", - пояснила женщина.

Отметим, что в январе этого года Лолита зарегистрировалась на сайте знакомств и ищет себе "миллиардера, похожего на Мердока". Пока что, похоже, в реальной жизни такая кандидатура не появилась. А учитывая поведение Милявской, не факт, что и появится.

Кто такой Руперт Мердок

Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года.

Сейчас он один из самых влиятельных медиамагнатов в мире, австралийско-американский предприниматель, владелец медиаимперии News Corp, которая владеет рядом влиятельных СМИ в США, Великобритании, Австралии и других странах: Fox News, The Wall Street Journal, The Sun, New York Post и другими.

По состоянию на сегодня его состояние оценивается в более 23 млрд долларов (по оценкам Forbes).

Он был женат 4 раза, а в 2024 году обручился в пятый раз (его избранницы обычно значительно моложе). У него шестеро детей, некоторые из них также занимаются медиабизнесом.

Кто такая Лолита Милявская

Милявская (девичья фамилия Горелик) родилась в 1963 году в Мукачево. Ее детство проходило в Киеве.

С началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Лолита не комментировала войну открыто. Скорее всего, причиной было то, что ее мать и дочь проживала в Киеве на тот момент, испытывая страдания из-за ракетных обстрелов.

Однако впоследствии с помощью знакомых ей удалось вывезти родных из столицы Украины в Москву (согласно последней информации, дочь Лолиты сейчас живет с бабушкой в Болгарии).

После этого она стала открыто поддерживать агрессию РФ и рассказывать росСМИ, как ее мать страдала от "бандеровцев", а также транслировать кремлевские нарративы о "борьбе с нацистами".

Регулярно выступала в Крыму и на оккупированном Донбассе, что является нарушением украинского законодательства. Из-за этого ее внесли в "Миротворец" и запретили въезд в Украину еще в 2017 году.

7 января 2023 года против певицы введены санкции СНБО за антиукраинскую деятельность.