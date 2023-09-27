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Украинская певица открыла бизнес в России. Ее подопечной стала Лолита

Анна Asti (фото: instagram.com/asti)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Aннa Asti, которая продолжает успешно строить карьеру в РФ и молчать о войне, открыла на своей новой родине музыкальный лейбл.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о новом бизнесе Анны Дзюбы

FENIX MUSIC - именно такое название предательница дала своему музыкальному лейблу - планируют зарабатывать кровавые рубли, записывая и организовывая концерты российским музыкантам.

Концепция лейбла, по словам пиарщиков продажной певицы, будет заключаться в том, что "нет предела невозможному".

Анна Дзюба (фото: instagram.com/asti)

Подопечными поклонницы путинского режима стали уже известные музыканты, такие как Элджей, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, "Щенки", Найк Борзов и другие.

Кроме того, исполнительница взялась раскручивать и предательницу Украины Лолиту, у которой, по слухам, в стране-агрессорке дела сейчас обстоят не очень.

Лолита (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Анна Asti находилась с мужем-россиянином в Украине.

Когда Россия начала обстреливать украинские города, певица уехала в родные Черкассы, попрощалась с родными и поспешно сбежала в РФ.

Недавно Ани Лорак пожаловалась россиянам на "ненависть от украинцев".

Также мы писали, что Артур Смольянинов разнес Путина и россиян.

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