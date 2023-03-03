Украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня

По словам артистки, ситуация "была очень неожиданной и неприятной".

"Иногда перед выходом на улицу я думаю: "Так, надо снять каблуки, нужна длинная юбка" и так далее... Потому что у меня есть опыт, когда задула баллончиком какого-то козла, который решил меня шлепнуть по бедрам среди бела дня в людном месте. А это не ок, не ок! Потому что все начинается с малого. Потому что мои границы важны, и я думаю, что после этого случая он хорошо подумает, протягивать ли руки к прохожей девушке", - говорит певица.

YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)

YAGODA отмечает: "каждое действие должно иметь последствие". И певица очень верит, что так будет.

"Жертва не виновата никогда, виноват только обидчик. И это важно, об этом нужно кричать! Чтобы наши дети жили в другом обществе, где "нет" означает "нет"! Где у меня есть роскошь просто быть собой и не думать, не привлечет ли внимание какого-нибудь … моя юбка", - добавляет Лилия.

Сейчас эту историю артистка из Новояворовска рассказывает, "чтобы показать девушкам, женщинам, что в таких случаях молчать нельзя", потому что "есть соответствующие органы, куда нужно обращаться, чтобы таких негодяев на улицах было меньше".

YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)

К слову, это не первый подобный случай насилия по отношению к Лилии.

До этого певица сталкивалась с подобным - во время одного из музыкальных кастингов. Там ее заставляли раздеваться. Однако девушка не согласилась и просто сбежала с отбора. Этот случай, произошедший, судя по всему, в 2012 году на проекте "Хочу в "ВИА Гру", Лилия запомнила надолго и в подобных кастингах перестала участвовать.

YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)

Как живет певица сейчас

Во время полномасштабной войны артистка успела родить ребенка, но ни на миг не покидала творческую карьеру. Поддерживает финансово военных ВСУ и активно участвует в благотворительных мероприятиях.

А 3 марта YAGODA показала клип на песню "Пообіцяй".

"Это трек о том обещании, которое мы все так хотим услышать. Обещание о том, что "все это" закончится и мы вернемся к такой привычной, но как оказалось роскошной жизни. Это обещание, которое девушка берет у своего парня, потому что знает, что он никогда не подводил ее. Поэтому именно из его уст оно звучит особенно обнадеживающе. Эта песня для меня чем-то похожа на мантру, когда ты повторяешь много раз те же слова с верой, что они исполнятся", - комментирует исполнительница.