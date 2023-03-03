Українська співачка стала жертвою насилля на вулиці посеред білого дня

Українська співачка YAGODA (Лілія Верес) стала жертвою насилля посеред білого дня прямо на вулиці. Неприємний інцидент стався з нею у центрі Львова.
Про це Лілія вперше розповіла у коментарі Styler.
За словами артистки, ситуація "була дуже несподівана і неприємна".
"Інколи перед виходом на вулицю я думаю: "Так, треба зняти підбори, потрібна довша спідниця" і так далі… Бо я маю досвід, коли задула балончиком якогось козла, який вирішив мене шльопнути по стегнах серед білого дня в людному місці. А це не ок, не ок! Бо все починається з малого. Бо мої кордони важливі, і я думаю, що після цього випадку, він добре подумає, чи простягати руки до перехожої дівчини", - каже співачка.
YAGODA (фото: прес-служба MONOTON Music Label)
YAGODA наголошує: "кожна дія має мати наслідок". І співачка дуже вірить, що так і буде.
"Жертва не винна ніколи, винен лише кривдник. І це важливо, про це потрібно кричати! Щоб наші діти жили в іншому суспільстві, де "ні" означає "ні"! Де я маю розкіш просто бути собою і не думати, чи моя спідниця не приверне увагу якогось…" - додає Лілія.
Зараз цю історію артистка з Новояворівська розповідає, "щоб показати дівчатам, жінкам, що в таких випадках мовчати не можна", бо "є відповідні органи, куди потрібно звертатися, аби таких негідників на вулицях було менше".
YAGODA (фото: прес-служба MONOTON Music Label)
До слова, це не перший подібний випадок насилля по відношенню до Лілії.
До цього співачка стикалася з подібним - під час одного з музичних кастингів. Там її змушували роздягатися. Однак дівчина не погодилася і просто втекла з відбору. Цей випадок, що трапився, судячи з усього, у 2012 році на проєкті "Хочу до "ВІА Гри", Лілія запам‘ятала надовго і в подібних кастингах перестала брати участь.
YAGODA (фото: прес-служба MONOTON Music Label)
Під час повномасштабної війни артистка встигла народити дитину, але ні на мить не покидала творчу кар‘єру. Підтримує фінансово військових ЗСУ та активно бере участь у благодійних заходах.
А 3 березня YAGODA показала кліп на пісню "Пообіцяй".
"Це трек про ту обіцянку яку ми всі так хочемо почути. Обіцянку про те, що "все це" закінчиться і ми повернемося до такого звичного, але як виявилося розкішного життя. Це обіцянка, яку дівчина бере у свого хлопця, бо знає, що він ніколи не підводив її. Тому саме з його вуст вона звучить особливо обнадійливо. Ця пісня для мене чимось схожа на мантру, коли ти повторюєш багато разів ті ж самі слова з вірою, що вони здійсняться", - коментує виконавиця.
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