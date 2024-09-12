"Не о чем говорить": Амадор Лопес ответил, как относится к коллегам-мужчинам, которые выехали за границу

Амадор Лопес, который высказался о немалом долге , также прокомментировал свое отношение к коллеге - исполнителю и хореографу Олегу Серафину, вместе с которым ранее выступал в составе группы "Rumbero's".

Что сказал звезда о музыканте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Детали

Так, Амадор отметил, что редко поддерживает общение с Олегом. В последний раз у них был диалог, когда Серафину нужно было уточнить вопрос касательно прав на песни.

"Общались где-то полгода назад примерно. Когда ему было нужно что-то по бумагам относительно прав на песни. То есть мы сейчас очень мало с ним общаемся. Мне кажется, что у него нет времени, и у меня типа тоже нет. И сейчас не о чем разговаривать, потому что он там, а я здесь", - рассказал Амадор.

Также Лопес отметил, что не знает, как его коллега выехал за границу в период полномасштабной войны.

"Я не знаю, как он выехал. Мы тогда почти не разговаривали. Потом он уже признался, что где-то за границей. В Instagram я иногда вижу, что он то здесь, то там ездит, что-то делает. Но не знаю, честно, потому не могу ничего сказать", - отметил он.

Амадор Лопес и Олег Серафин (скриншот)

Кроме того, танцовщик подчеркивает, что в этой ситуации каждый сам принимает решение, что хочет делать.

"Мне кажется, каждый принимает решение самостоятельно. Я не могу, я здесь, хочу быть здесь со своими друзьями, со своими украинцами. Каждый принимает решение сам за себя", - поделился знаменитость.

Селебрити подчеркнул, что не хочет называть кого-то уклрнистом. Однако на вопрос Демина, считает ли он их таковым, тот дал одобрительный ответ.

"У меня очень много сейчас друзей уехало: и до, и после, и даже недавно. Когда ты прячешься от ракет и бомб, и понимаешь, что Львов, Харьков, Полтава, Сумы, что дети, что наши ребята… Ну все это ... А они здесь такие: "Доброе утро, мотивация" - это все... Просто хочется... Я думаю: "спокойно, это их моменты, а ты здесь". А иногда думаю: "Ну, молодцы, хотят так делать - пожалуйста" , - сказал хореограф.

скриншоты из интервью

"Я не хочу говорить: "ты, ты или ты - уклонист", - добавил он.

"Но считаешь их такими?" - уточнил Демин.

"Да", - ответил Амадор.