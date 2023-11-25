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Украинская певица о романе с известным актером-объюзером: "Я была наивной, а он - волк в овечьей шкуре"

YAGODA (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Полина Иваненко

Украинская певица YAGODA (Лилия Верес) выпустила песню о нездоровых романтических отношениях "Недокохання", в которой поделилась собственным негативным опытом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз нового видео молодой артистки.

"Я долго держала свою историю подальше от публичного глаза, но решила открыть тайну темной стороны своего романа с известным актером. Месседж этой песни довольно прост - абьюзивные отношения, в которые я попала в университете. Я тогда была очень наивной, а он - тот, о ком говорят "волк в овечьей шкуре", - делится певица.

YAGODA (фото: пресс-служба певицы)

YAGODA говорит, что хочет "донести до многих женщин и девушек, что когда отношения превращаются в зависимость и манипуляцию - нужно бежать из этих отношений".

"Человек, который вас любит, он будет вас принимать как личность, а не как "домохозяйку", - отмечает певица.

YAGODA (фото: пресс-служба певицы)

При этом, по словам девушки, она стремится сделать акцент на значимости проблемы абьюза, а не на личных именах.

"Запомните: никто не имеет права тебе говорить, что ты не заслуживаешь счастья, что ты не так выглядишь, навязывать только свое видение и требовать действий, которые ты не хочешь предпринимать. Нужно сразу прощаться с таким человеком и расходиться скорее по разным дорогам", – резюмирует YAGODA.

 

Напомним, ранее Оля Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны.

Также мы уже рассказывали, что известный украинский певец оказался в эпицентре теракта в Дублине.

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