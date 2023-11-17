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Украинская певица оказалась под капельницей из-за ошибки врачей

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица SWOIIA, которая ранее выступала под псевдонимом Ассоль, едва не потеряла голос из-за халатности врача.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

Почему SWOIIA оказалась под капельницей

По словам исполнительницы, недавно она почувствовала легкий насморк, спровоцировавший проблемы с голосом.

SWOIIA едва не потеряла голос из-за врачей (фото: instagram.com/swoiia)

Именно поэтому она решила обратиться к врачу, однако совсем скоро пожалела об этом.

Медики сделали SWOIIA процедуру очистки слизистой, которая называется "кукушка".

"Во время процедуры врач ошибся и использовал неправильный шприц, влив мне в нос дезинфицирующий раствор для инструментов вместо промывочного раствора. Тогда мне показалось, что щипание, которое я чувствую - это норма. Но дальше врач понял, что ошибся и что щипание, которое я чувствую - это ожог моей слизистой. Мне сразу ввели две противовоспалительные ампулы, чтобы снять отек. Я поехала домой, но там мне стало еще хуже. Жжение такое, что мне хотелось снять голову и положить ее в холодильник, поэтому вызвали скорую", - рассказала она.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Знаменитость отметила: если бы раствор дошел до голосовых связок, она могла бы остаться без голоса до конца жизни.

"Пока я делаю все, чтобы восстановиться, и вернуть все рецепторы в норму (пока не чувствую ни вкусов, ни запахов). А потом продолжу работать над новой музыкой, надеясь, что она придется вам по душе. Спасибо всем за поддержку и теплые слова ", - подытожила исполнительница.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Напомним, недавно MЕLOVIN сообщил о неизлечимой болезни.

Также Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой скончалась Нина Матвиенко.

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