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Певица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречи

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Четверг 22 декабря 2022 16:25
Певица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречи Оксана Муха встретилась с папой Римским (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица, победительница шоу "Голос країни-9" Оксана Муха после концертов в Германии и Австрии приехала колядовать в Ватикан и встретилась с Папой Римским. Она сделала ему символический подарок из Украины.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Как прошла встреча

В частности, певица пришла поздравить Папу Римского с недавним днем рождения. Она исполнила ему давнюю лемковскую коляду "Был Святой вечер" и вручила рождественского дидуха с соломенными ангеликами.

"Мы подарили Папе рождественского дидуха с соломенными ангеликами - с месседжем, что украинцы на своей украинской земле стремятся выращивать пшеницу, а для этого наша земля должна быть освобождена от врага", - написала она.

Певица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречиПевица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречиОксана Муха сделала подарок Папе Римскому (instagram.com/mukha_oksana_official)

Артистка отметила, что Папа Римский сам обмолвился о войне во время аудиенции. Он вспомнил украинских детей, которые страдают от российских обстрелов и поляков, которые приютили беженцев.

"Во время аудиенции Папа Франциск вспомнил об украинских детях, страдающих и переставших радоваться во время войны, потому что в "их глазах страдания", - добавила Оксана Муха.

Также Папа Римский призвал каждый день читать Библию, потому что "такое чтение изменяет жизнь человека".

Певица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречиПевица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречиПевица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречиПевица Оксана Муха подарила Папе Римскому необычный подарок: фото встречиОксана Муха встретилась с Папой Римским (instagram.com/mukha_oksana_official)

Ранее мы сообщали, что Оксана Муха год боролась с опасной болезнью - раком. К счастью, ей удалось преодолеть недуг.

Также певица рассказывала о разводе с мужем и тяжелой беременности.

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