Украинская певица и звезда Playboy умилила фото новорожденной дочери Евлалии

СолоХа показала милые фотографии новорожденной дочери (фото из личного архива певицы)

"Фотосессия новорожденной дочери - это не просто фото, а важное событие и история нашей семьи. Родители всегда хотят сохранить лучшие моменты из жизни своих детей в память. Поэтому я устроила фотосессию для своих дочерей - младшей Евлалии и старшей Арианы. Фотосессия в стиле newborn для младшей дочери - это такие нежные и милые фото. Это самое ценное, что вы можете подарить своим деткам на будущее!" - говорит счастливая мамочка.

СолоХа восхищала кадрами новорожденной дочери (фото из личного архива певицы)

Добавим, что недавно состоялось крещение младшей дочери. Событие прошло в кругу самых близких друзей семьи.

Крещение дочери певицы (фото: instagram.com/soloha_official)

Звездная мама со своим любимым выбрали крестных для дочурки среди близких друзей.

"У нашей доченьки двойное имя Евлалия-Ева. Выбрали не зря, ведь она родилась в день святой Евлалии. В нашей семье есть давняя традиция - называть детей в честь святых", - рассказывает СолоХа.

Евлалия-Ева (фото из личного архива певицы)

Фотосессию делала подруга артистки, известная фотографа Виктория Суржко.

Евлалия-Ева (фото из личного архива певицы)

Заметим, что Тереза Балашова (настоящее имя СолоХи) - неуемная мамочка. Она не только активно проработала всю беременность, но почти сразу после рождения дочери начала заниматься спортом и репетировать.

Не зря ее называют самой спортивной певицей Украины.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

К слову, в 2021 году артистка, которая уже к тому времени была мамой, снялась для Playboy в страстной фотосессии.

С того времени, как видим, ее фигура никак не изменилась. Более того, певица стала еще круче!

СолоХа снималась для Playboy (фото: instagram.com/soloha_official)